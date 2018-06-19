"Ясно і без опадів": синоптики дали прогноз погоди на 20 червня

У середу, 20 червня українців очікує ясна і суха погода

Синоптики розповіли, яка погода чекає на українців в середу, 20 червня. Про це передає прес-служба Укргідрометцентру.

20 червня очікується тепла погода, без опадів, але хмарна.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +30° вдень, вночі +15...+19°. Очікується невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Карпатах без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +19...+24 градуси.

На популярний курортах західного регіону також без опадів. У Моршині без опадів, температура вночі +14...+16°, вдень +25...+27°. У Трускавці без опадів, температура вночі +14...+16°, вдень +25...+27°. У Сваляві без опадів, температура вночі +16...+18°, вдень +27...+29°.

Фото: Прогноз погоди (meteo.gov.ua)

У північних областях очікується ясна та суха погода. Температура до +28°. В центрі місцями дощі, температура до +31°.

В Одесі дощі теж не очікуються. Температура вночі +18-20°, вдень +30-32°.

У Дніпрі 29-31°, вдень 17-19° вночі. Без опадів.

найгарячіше завтра, 20 червня буде в Миколаєві - до 34 градусів тепла, вночі — 18-20°.

Фото: РБК-Україна

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.

Раніше українцям повідомили, коли настане 40-градусна спека.

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