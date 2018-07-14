"Юношеская мечта": трогательная история работницы школы, ушедшей воевать (фото)

Фото: бойцы АТО (facebook.com 93OMBR)

Девушка уже приступила к реализации своей мечты

Украинцам рассказали трогательную историю Натальи Полищук, которая бросила работу в школе и ушла воевать на Донбасс. Об этом она рассказала во время общения с журналистами, передает "33 канал".

"Сначала моя жизнь была как у большинства ребят и девушек. Школа в родном селе. Донецкий национальный университет в Виннице. Выучилась на специалиста по документоведению. Работала деловодом в теплицкой школе. Желание служить зрело в душе и сердце с детства. Когда я закончила ВУЗ и уволилась с работы, поняла – пришло мое время", - сказала она.

Фото: Наталья Полищук (33kanal.com)

Более того, по словам Натальи, родственники знали о ее "юношеской мечте".

"Папа и мама думали, что это юношеская мечта. Но вот я звоню им и говорю: я уже устроилась в часть. Родители, родственники и близкие были немного шокированы. И главное, что я нашла себя в армии. Родители гордятся мной и всегда поддерживают", - подчеркнула девушка.

Также Наталья рассказала, что сейчас проходит специальные курсы, чтобы стать офицером.

"С окопов передовой я поехала учиться на офицера во Львов. Трудно было попасть на эти курсы. Два года боролась за них. Но я снова победила. Очень благодарна своим побратимам". – сказала она.

Фото: Наталья Полищук (33kanal.com)

Кстати, украинский военнослужащий в зоне проведения Операции объединенных сил рассказал о том, как попал на Донбасс и почему решил носить чуб.

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