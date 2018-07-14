"Юнацька мрія": зворушлива історія працівниці школи, яка пішла воювати (фото)

Фото: бійці АТО (facebook.com 93OMBR)

Дівчина вже приступила до реалізації своєї мрії

Українцям розповіли зворушливу історію Наталії Поліщук, яка кинула роботу в школі і пішла воювати на Донбас. Про це вона розповіла під час спілкування з журналістами, передає "33 канал".

"Спочатку моє життя було як у більшості хлопців і дівчат. Школа в рідному селі. Донецький національний університет у Вінниці. Вивчилася на фахівця з документознавства. Працювала діловодом в теплицької школі. Бажання служити визрівало в душі і серці з дитинства. Коли я закінчила ВУЗ і звільнилася з роботи, зрозуміла, що настав мій час", - сказала вона.

Фото: Наталія Поліщук (33kanal.com)

Більш того, за словами Наталії, родичі знали про її "юнацької мрії".

"Тато і мама думали, що це юнацька мрія. Але ось я дзвоню їм і кажу: я вже влаштувалася в частину. Батьки, родичі та близькі були трохи шоковані. І головне, що я знайшла себе в армії. Батьки пишаються мною і завжди підтримують", - підкреслила дівчина.

Також Наталія розповіла, що зараз проходить спеціальні курси, щоб стати офіцером.

"З окопів передовий я поїхала вчитися на офіцера у Львів. Важко було потрапити на ці курси. Два роки боролася за них. Але я знову перемогла. Дуже вдячна своїм побратимам". – сказала вона.

Фото: Наталія Поліщук (33kanal.com)

до Речі, український військовослужбовець в зоні проведення Операції об'єднаних сил розповів про те, як потрапив на Донбас і чому вирішив носити чуб.

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