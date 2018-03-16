"За хлебом плавали на лодках": жители Черниговской области опасаются масштабного паводка

Из-за таяния снега Днепр и Десна могут затопить прилегающие населенные пункты

Жители Черниговской области опасаются повторения масштабного наводнения 1970 года, когда после таяния снега Днепр и Десна вышли из берегов и затопили прилегающие населенные пункты, в частности и областной центр. Эксперты дали прогноз. Об этом сообщает "Сегодня".

По словам местных, которые застали происшествие, тогда "вода была по окна, в окна лодками плавали". В Чернигове несколько улиц были полностью залиты водой и "за хлебом в магазин плавали на лодках, а жили на чердаках".

"Мы на чердаке были, лодка за лестницу привязана. Спишь и слышишь, как в комнате вода хлюпает", – рассказал житель города Иван Ольшанский.

Горожане беспокоятся за свои дома и переживают, выдержат ли фундаменты натиск водной стихии.

"Очень много воды поднялось. А сейчас снег растает, может, немного воды добавится", – считает местный житель Владислав Третяк.

Однако по данным гидрологов, наводнение на Десне не достигнет опасного уровня. А вот Днепра стоит опасаться.

Начальник Черниговского областного центра по гидрометеорологии сообщил изданию, что на Днепре ожидается "высокая вода".

"Река Днепр. Там будет очень высокая вода. Можно на этот критерий выводить, что очень высокая с серьезными негативными последствиями. Будут перелиты все пойменные дороги, будет подходить вода и подтапливать жилые дома", – предупредил он.

Он добавил, что прогнозы относительно паводков могут меняться, поскольку все зависит от погоды и от того, как быстро растает снег.

Местным жителям порекомендовали заблаговременно подготовиться к бедствию.

Кстати, синоптик рассказала о погоде на выходные 17-18 марта.