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"За хлібом плавали на човнах": жителі Чернігівської області побоюються масштабного паводку

STYLERLIFE        16.03.2018 - 23:08
Фото: Повінь (pixabay.com/distel2610)
Фото: Повінь (pixabay.com/distel2610)

Через танення снігу Дніпро і Десна можуть затопити прилеглі населені пункти

Мешканці Чернігівської області побоюються повторення масштабної повені 1970 року, коли після танення снігу Дніпро і Десна вийшли з берегів і затопили прилеглі населені пункти, зокрема і обласний центр. Експерти дали прогноз. Про це повідомляє "Сегодня".

За словами місцевих, які застали подію, тоді "вода була по вікна, у вікна човнами запливали". У Чернігові кілька вулиць були повністю залиті водою і "за хлібом в магазин плавали на човнах, а жили на горищах".

"Ми на горищі, човен за драбину прив'язаний. Спиш і чуєш, як у кімнаті вода хлюпає", – розповів житель міста Іван Ольшанський.

Городяни турбуються за свої будинки і переживають, чи витримають фундаменти натиск водної стихії.

"Дуже багато води піднялося. А зараз сніг розтане, може, трохи води додасться", – вважає місцевий житель Владислав Третяк.

Проте за даними гідрологів, повінь на Десні не досягне небезпечного рівня. А ось Дніпра варто побоюватися.

Начальник Чернігівського обласного центру з гідрометеорології повідомив виданню, що на Дніпрі очікується "висока вода".

"Річка Дніпро. Там буде дуже висока вода. Можна на цей критерій виводити, що дуже висока з серйозними негативними наслідками. Будуть перелиті всі заплавні дороги, буде підходити вода і підтоплювати житлові будинки", – попередив він.

Він додав, що прогнози щодо паводків можуть змінюватися, оскільки все залежить від погоди і від того, як швидко розтане сніг.

Місцевим жителям порекомендували завчасно підготуватися до лиха.

До речі, синоптик розповіла про погоду на вихідні 17-18 березня.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: погода, наводнение, Днепр, Десна, Черниговская область
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