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"За хорошие деньги": сеть удивил спящий представитель ОБСЕ (фото)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 15:07

Представитель мониторинговой миссии решил отдохнуть на посту

Сеть возмутил представитель Специальном мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, который спит прямо на посту. Соответствующие снимки опубликовал пользователь Вовчик Местина на свей странице в Facebook.

Фото: Представитель ОБСЕ (facebook.com/mestinalg)

"Когда работа, действительно, тяжелая", - подписал он фото.

Фото: Представитель ОБСЕ (facebook.com/mestinalg)

Пользователи с негодованием отреагировали на ситуацию.

"Класс! ОБСЕ-шник спит – служба идет!" – пишут в сети.

"Вы бы знали, сколько они получают за "боевые" выезды, то смеяться бы перестали", - отметили пользователи и опубликовали скриншот с возможной зарплатой, которую предлагают представителям ОБСЕ на Донбассе.

"Спит за хорошие деньги", - отреагировали в комментариях.

Напомним, как в кафе на Донбассе потроллили российских оккупантов.

"В святогорске, недалеко от Славянска Донецкй области. Щи могут быть, когда помоют посуду", - написал он.

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Теги: ОБСЕ, Донбасс
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