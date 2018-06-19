"За хорошие деньги": сеть удивил спящий представитель ОБСЕ (фото)

Представитель мониторинговой миссии решил отдохнуть на посту
Сеть возмутил представитель Специальном мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, который спит прямо на посту. Соответствующие снимки опубликовал пользователь Вовчик Местина на свей странице в Facebook.
Фото: Представитель ОБСЕ (facebook.com/mestinalg)
"Когда работа, действительно, тяжелая", - подписал он фото.
Фото: Представитель ОБСЕ (facebook.com/mestinalg)
Пользователи с негодованием отреагировали на ситуацию.
"Класс! ОБСЕ-шник спит – служба идет!" – пишут в сети.
"Вы бы знали, сколько они получают за "боевые" выезды, то смеяться бы перестали", - отметили пользователи и опубликовали скриншот с возможной зарплатой, которую предлагают представителям ОБСЕ на Донбассе.
"Спит за хорошие деньги", - отреагировали в комментариях.
Напомним, как в кафе на Донбассе потроллили российских оккупантов.
"В святогорске, недалеко от Славянска Донецкй области. Щи могут быть, когда помоют посуду", - написал он.
Погибшие герои мая 2018-ого