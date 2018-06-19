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"За хороші гроші": мережу здивував сплячий представник ОБСЄ (фото)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 15:07

Представник моніторингової місії вирішив відпочити на посаді

Мережа обурив представник Спеціальному моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, який спить прямо на посту. Відповідні знімки опублікував користувач Вовчик Местіна на звий сторінці в Facebook.

Фото: Представник ОБСЄ (facebook.com/mestinalg)

"Коли робота, дійсно, важка", - підписав він фото.

Фото: Представник ОБСЄ (facebook.com/mestinalg)

Користувачі з обуренням відреагували на ситуацію.

"Клас! ОБСЄ-шник спить - служба йде!" - пишуть в мережі.

"Ви б знали, скільки вони отримують за" бойові "виїзди, то сміятися б перестали", - відзначили користувачі і опублікували скріншот з можливою зарплатою, яку пропонують представникам ОБСЄ на Донбасі.

"Спить за хороші гроші", - відреагували в коментарях.

Нагадаємо, як в кафе на Донбасі потролліть російських окупантів.

"У Святогорську, недалеко від Слов'янська Донецької області. Щі можуть бути, коли помиють посуд", - написав він.

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Теги: ОБСЕ, Донбасс
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