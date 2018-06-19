"За хороші гроші": мережу здивував сплячий представник ОБСЄ (фото)

Представник моніторингової місії вирішив відпочити на посаді
Мережа обурив представник Спеціальному моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, який спить прямо на посту. Відповідні знімки опублікував користувач Вовчик Местіна на звий сторінці в Facebook.
Фото: Представник ОБСЄ (facebook.com/mestinalg)
"Коли робота, дійсно, важка", - підписав він фото.
Фото: Представник ОБСЄ (facebook.com/mestinalg)
Користувачі з обуренням відреагували на ситуацію.
"Клас! ОБСЄ-шник спить - служба йде!" - пишуть в мережі.
"Ви б знали, скільки вони отримують за" бойові "виїзди, то сміятися б перестали", - відзначили користувачі і опублікували скріншот з можливою зарплатою, яку пропонують представникам ОБСЄ на Донбасі.
"Спить за хороші гроші", - відреагували в коментарях.
Нагадаємо, як в кафе на Донбасі потролліть російських окупантів.
"У Святогорську, недалеко від Слов'янська Донецької області. Щі можуть бути, коли помиють посуд", - написав він.
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