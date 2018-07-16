"За мирное небо": бойцов в Николаевской области растрогала до слез девочка

Маленькая украинка встретила их по дороге на полигон
В николаевской области украинские бойцы встретили маленькую девочку. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Yaryna Ukraine.
Она рассказала, что украинские военные встретили маленькую девочку во время пути на полигон "Широкий Лан", который находится в Николаевской области.
Девочка нарисовала рисунок и написала для бойцов стихотворение.
"В Николаевской области на пути к "ШирЛану" встретили вот эту маленькую красавицу с рисунком и стихотворением. Бывалые воины были растроганы до слез. Ведь за их мирное небо и воюют солдаты с ордой на Донбассе", - сказано в сообщении.
Скриншот поста (twitter.com/YarinaEremeeva)
На фотографии видно, что на рисунке у девочки написано "Кланяюсь каждому солдату".
Скриншот фото (twitter.com/YarinaEremeeva)
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Видео: РБК-Украина