"За мирное небо": бойцов в Николаевской области растрогала до слез девочка

Скриншот фото (twitter.com/YarinaEremeeva)

Маленькая украинка встретила их по дороге на полигон

В николаевской области украинские бойцы встретили маленькую девочку. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Yaryna Ukraine.

Она рассказала, что украинские военные встретили маленькую девочку во время пути на полигон "Широкий Лан", который находится в Николаевской области.

Девочка нарисовала рисунок и написала для бойцов стихотворение.

"В Николаевской области на пути к "ШирЛану" встретили вот эту маленькую красавицу с рисунком и стихотворением. Бывалые воины были растроганы до слез. Ведь за их мирное небо и воюют солдаты с ордой на Донбассе", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (twitter.com/YarinaEremeeva)

На фотографии видно, что на рисунке у девочки написано "Кланяюсь каждому солдату".

Скриншот фото (twitter.com/YarinaEremeeva)

Кстати, сеть растрогала история врача-патриота, который остался жить в оккупированном Крыму.

Сергей Дуб возглавлял одно из отделений больницы в Симферополе. Из-за его политических взглядов и поддержки Украины у него возникли проблемы с начальством и пришлось согласиться на более низкую должность, чтобы не потерять работу.

Кроме того, он потерял дочь из-за того, что ей вовремя не оказали медицинскую помощь, ссылаясь на проблему с документами.

Видео: РБК-Украина