"За мирне небо": бійців в Миколаївській області зворушила до сліз дівчинка

Скріншот фото (twitter.com/YarinaEremeeva)

Маленька українка зустріла їх по дорозі на полігон

У миколаївській області українські бійці зустріли маленьку дівчинку. Про це повідомляється в Twitter-акаунті Yaryna Ukraine.

Вона розповіла, що українські військові зустріли маленьку дівчинку під час шляху на полігон "Широкий Лан", який перебуває в Миколаївській області.

Дівчинка намалювала малюнок і написала для бійців вірш.

"У Миколаївській області на шляху до "ШирЛану" зустріли ось цю маленьку красуню з малюнком і віршем. Бувалі воїни були зворушені до сліз. Адже за їх мирне небо і воюють солдати з ордою на Донбасі", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (twitter.com/YarinaEremeeva)

На фотографії видно, що на малюнку у дівчинки написано "Вклоняюся кожному солдату".

Скріншот фото (twitter.com/YarinaEremeeva)

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Відео: РБК-Україна