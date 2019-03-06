Зачем теперь жить: отец похоронил 14-летнюю дочь в Харькове

Убитую девочку в Харькове похоронили (коллаж РБК-Украина)

Убийство девочки в Харькове отняло жизнь не только у нее

Убитую 14-летнюю школьницу из Харькова похоронили во вторник, 5 марта. Около сотни людей, включая всех ее одноклассников, пришли попрощаться с Лидой. Убитый горем отец не понимает, зачем ему теперь жить, сообщает АТН Харьков.

Напомним, 16-летний знакомый девочки из-за ревности и отказа с ним встречаться, жестоко расправился с ней, нанеся 10 ударов кухонным ножом в субботу, 2 марта, на улице Набережной, когда девочка вышла купить хлеб.

Отец девочки, Александр, не скрывает слез, он говорит, что у ее девочки должно было быть блестящее будущее. Она мечтала стать летчиком и ради этого усердно училась. Девочка занималась художественной и воздушной гимнастикой, ходила в тренажерный зал, изучала английский.

"Понимаете, моего ребенка убили. Убили все мое наследство. Все убили. Это строилось, ремонтировалось для нее только одной. Я стремился только для нее. Работал, ездил на заработки, чтобы образование получила..." - говорит отец Лиды.

Родные девочки до сих пор не могут поверить в случившееся.

Подростка, убившего девочку, не отпустили под домашний арест. Его будут содержать под стражей в ближайшие два месяца.

Он говорит, что уже наказан, поскольку Лиды теперь нет с ним. На вопрос: "За что убил?" парень закрывает лицо и уходит от ответа.

Убитую девочку в Харькове похоронили (видео: YouTube/АТН Харьков)

Напомним, бывший МЧСник из Крыма зверски убил свою семью в Москве. За несколько дней до этого он растлил своего пятилетнего сына.

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