Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Задержан мошенник, который "украл" киевский кинотеатр

STYLERLIFE        24.06.2018 - 13:30
Фото: (pixabay.com/Herm)
Фото: (pixabay.com/Herm)

Мошенник был "владельцем" кинотеатра около 4 лет

В Киеве был задержан мошенник, незаконно овладевший коммунальной собственностью. На основании фальшивых документов он с 2014 года владел кинотеатром в одном из спальных районов Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Установлено, что на основании решения Киевского городского совета, которое признано судом недействительным, заключен инвестиционный договор, согласно условиям которого памятник архитектуры национального значения — дом по ул. П. Сагайдачного, 20/2 А в г. Киеве площадью 2480,6 кв. м, передано в собственность частному предприятию. Указанный договор не соответствует требованиям закона, поскольку указанный объект недвижимости отчужден без проведения приватизационной процедуры и без соответствующего согласования органа охраны культурного наследия", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что злоумышленник на основании фальшивых документов о праве собственности, а также недействительной справки из Киевского городского БТИ присвоил национальный архитектурный памятник — кинотеатр. Стоимость сооружения на тот момент составляла свыше 800 тысяч гривен.

Сейчас мошеннику объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины. На текущий момент решается вопрос об аресте злоумышленника.

Кроме того, Верховный Суд принял новое решение, которым "обязал ответчика вернуть спорное имущество в коммунальную собственность территориальной громады г. Киев".

Напомним, что снятый в столице Украины видеоролик одного известного бренда одежды сумел получить три награды во время фестиваля рекламы "Каннский лев".

Видео: video.rbc.ua

"Пролежал около месяца": в киевском дворе не замечали погибшего мужчину (фото) В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
Теги: Киев, недвижимость, кинотеатр, прокуратура
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь