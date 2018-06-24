Задержан мошенник, который "украл" киевский кинотеатр

Мошенник был "владельцем" кинотеатра около 4 лет

В Киеве был задержан мошенник, незаконно овладевший коммунальной собственностью. На основании фальшивых документов он с 2014 года владел кинотеатром в одном из спальных районов Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Установлено, что на основании решения Киевского городского совета, которое признано судом недействительным, заключен инвестиционный договор, согласно условиям которого памятник архитектуры национального значения — дом по ул. П. Сагайдачного, 20/2 А в г. Киеве площадью 2480,6 кв. м, передано в собственность частному предприятию. Указанный договор не соответствует требованиям закона, поскольку указанный объект недвижимости отчужден без проведения приватизационной процедуры и без соответствующего согласования органа охраны культурного наследия", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что злоумышленник на основании фальшивых документов о праве собственности, а также недействительной справки из Киевского городского БТИ присвоил национальный архитектурный памятник — кинотеатр. Стоимость сооружения на тот момент составляла свыше 800 тысяч гривен.

Сейчас мошеннику объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины. На текущий момент решается вопрос об аресте злоумышленника.

Кроме того, Верховный Суд принял новое решение, которым "обязал ответчика вернуть спорное имущество в коммунальную собственность территориальной громады г. Киев".

Напомним, что снятый в столице Украины видеоролик одного известного бренда одежды сумел получить три награды во время фестиваля рекламы "Каннский лев".

Видео: video.rbc.ua