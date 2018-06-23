Снятая в Киеве реклама получила три "Каннских льва" (видео)

Ролик рассказывает о недостатках каждого человека

Снятый в столице Украины видеоролик одного известного бренда одежды сумел получить три награды во время фестиваля рекламы "Каннский лев". Об этом сообщает The Village Украина.

"Ролик получил призы в категориях "режиссура" (Бронзовый лев), продакшн-дизайн (Бронзовый лев) и операторская работа (Сребный лев)", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что за продакшн отвечала известная украинская киевская студия Family Production.

"Для нас это большое событие. Это были очень сложные съемки, особенно в плане кастинга. Вдвое приятнее, что усилия не прошли даром", - сказала представитель компании Анастасия Буковская.

В то же время продюсер компании Никита Буковский уточнил, в чем заключалась суть ролика.

"Идея ролика заключается в том, что у каждого человека есть свои недостатки, но этого не стоит смущаться. Нужно быть самим собой. Это даже на уровне игры слов", - подчеркнул он.

Видео: реклама Diesel в Киеве (Youtube-канал/diesel)

Кстати, компания Nike сняла под Киевом рекламу-короткометражку для новой капсульной коллекции одежды, разработанной вместе с нью-йоркским дизайнером Мэттью Уильямсом. Короткометражный фильм "Captured Motion" опубликовал британский видеоканал Nowness.

Режиссером рекламного ролика стал француз Тибо Греве, а в качестве исполнительного продюсера выступила украинская студия Family Production, которая ранее работала над рекламой Diesel в Киеве.

Съемки проходили на глиняном карьере завода "СБК-Озера", расположенного вблизи столицы Украины.

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