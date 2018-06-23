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Знята в Києві реклама отримала три "Каннських леви" (відео)

STYLERLIFE        23.06.2018 - 14:41
Ілюстративне фото: Каннський лев (facebook.com)
Ілюстративне фото: Каннський лев (facebook.com)

Ролик розповідає про недоліки кожної людини

Знятий в столиці України відеоролик одного відомого бренду одягу зумів отримати три нагороди під час фестивалю реклами "Каннський лев". Про це повідомляє The Village Україна

"Ролик отримав призи в категоріях "режисура" (Бронзовий лев), продакшн-дизайн (Бронзовий лев) і операторська робота (Сребный лев)", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що за продакшн відповідала відома українська київська студія Family Production.

"Для нас це велика подія. Це були дуже складні зйомки, особливо в плані кастингу. Вдвічі приємніше, що зусилля не пройшли даремно", - сказала представник компанії Анастасія Буковська.

У той же час продюсер компанії Микита Буковський уточнив, у чому полягала суть ролика.

"Ідея ролика полягає в тому, що у кожної людини є свої недоліки, але цього не варто соромтися. Потрібно бути самим собою. Це навіть на рівні гри слів", - підкреслив він.

Відео: реклама Diesel в Києві (Youtube-канал/diesel)

До речі, компанія Nike зняла під Києвом рекламу-короткометражку для нової капсульної колекції одягу, розробленої разом з нью-йоркським дизайнером Меттью Вільямсом. Короткометражний фільм "Captured Motion" опублікував британський відеоканал Nowness.

Режисером рекламного ролика став француз Тібо Греве, а в якості виконавчого продюсера виступила українська студія Family Production, яка раніше працювала над рекламою Diesel в Києві.

Зйомки проходили на глиняному кар'єрі заводу "СБК-Озера", розташованого поблизу столиці України.

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Теги: Каннские Львы, Київ, реклама
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