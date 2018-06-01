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Nike снял рекламный ролик под Киевом (видео)

STYLERLIFE        01.06.2018 - 22:07
Кадр из видео: (YouTube/Nike)
Кадр из видео: (YouTube/Nike)

Компания выбрала для съемок киевский глиняный карьер

Компания Nike сняла под Киевом рекламу-короткометражку для новой капсульной коллекции одежды, разработанной вместе с нью-йоркским дизайнером Мэттью Уильямсом. Короткометражный фильм "Captured Motion" опубликовал британский видеоканал Nowness. Об этом сообщили inspired.com.ua.

Режиссером рекламного ролика стал француз Тибо Греве, а в качестве исполнительного продюсера выступила украинская студия Family Production, которая ранее работала над рекламой Diesel в Киеве.

Видео: Рекламная короткометражка (YouTube / NOWNESS)

Съемки проходили на глиняном карьере завода "СБК-Озера", расположенного вблизи столицы Украины.

"Эта съемка была технически сложной, в ней использовались кран, спецэффекты в виде дыма, дождя и ветра", - рассказала представительница Family Production Алена Бабенко.

В съемках принимали участие французские актеры и танцовщики.

Ранее сообщалось, что мировой бренд снял рекламу в столовой киевского завода.

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Теги: реклама, Nike, бренд
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