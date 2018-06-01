Nike зняв рекламний ролик під Києвом (відео)

Компанія обрала для зйомок київський глиняний кар'єр

Компанія Nike зняла під Києвом рекламу-короткометражку для нової капсульної колекції одягу, розробленої разом з нью-йоркським дизайнером Меттью Вільямсом. Короткометражний фільм "Captured Motion" опублікував британський відеоканал Nowness. Про це повідомили inspired.com.ua.

Режисером рекламного ролику став француз Тібо Греве, а в якості виконавчого продюсера виступила українська студія Family Production, яка раніше працювала над рекламою Diesel в Києві.

Відео: Рекламна короткометражка (YouTube/NOWNESS)

Зйомки проходили на глиняному кар’єрі заводу "СБК-Озера", розташованого поблизу столиці України.

"Ця зйомка була технічно складною, в ній використовувались кран, спецефекти у вигляді диму, дощу та вітру", — розповіла представниця Family Production Олена Бабенко.

У зйомках брали участь французькі актори й танцівники.

Раніше повідомлялося, що світовий бренд зняв рекламу в їдальні київського заводу.

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