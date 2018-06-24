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Затриманий шахрай, який "вкрав" київський кінотеатр

STYLERLIFE        24.06.2018 - 13:30
Фото: (pixabay.com/Herm)
Фото: (pixabay.com/Herm)

Шахрай був "власником" кінотеатру близько 4 років

У Києві був затриманий шахрай, який незаконно оволодів комунальною власністю. На підставі фальшивих документів він з 2014 року володів кінотеатром в одному зі спальних районів Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"Установлено, що на підставі рішення Київської міської ради, яке визнано судом недійсним, укладено інвестиційний договір, відповідно до умов якого пам’ятник архітектури національного значення — будинок по вул. П. Сагайдачного, 20/2 літ. А в м. Києві площею 2 480, 6 кв м, передано у власність приватному підприємству. Зазначений договір не відповідає вимогам закону, оскільки вказаний об’єкт нерухомості відчужено без проведення приватизаційної процедури та без відповідного погодження органу охорони культурної спадщини", — йдеться в повідомленні прес-служби.

Також повідомляється, що зловмисник на підставі фальшивих документів про право власності, а також недійсної довідки з Київського міського БТІ присвоїв національний архітектурний пам'ятник — кінотеатр. Вартість споруди на той момент становила понад 800 тисяч гривень.

Зараз шахраєві оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) і ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) КК України. На поточний момент вирішується питання про арешт зловмисника.

Крім того, Верховний Суд ухвалив нове рішення, яким зобов'язав відповідача повернути спірне майно в комунальну власність територіальної громади м. Київ".

Нагадаємо, що знятий в столиці України відеоролик одного відомого бренду одягу зумів отримати три нагороди під час фестивалю реклами "Каннський лев".

Відео: video.rbc.ua

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Теги: Київ, недвижимость, кинотеатр, прокуратура
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