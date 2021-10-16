Как загадать желание с помощью стакана воды: самый простой и эффективный ритуал

Обычный стакан воды может стать мощным волшебным инструментом для исполнения желания. Такой стакан может помочь исполнить мечту или дать ответ на волнующий вопрос. Для использования этой техники не нужны особенные знания и достаточно всего 10 минут.

Как загадать желание с помощью стакана воды – читайте в материале ниже.

Вода – источник силы и ключ ко многим вещам. Она помогает достичь желаемого и обладает магическими способностями. Она может принимать или передавать информацию, впитывать и удерживать энергетику, и даже поддается программированию.

Важные правила для загадывания желания с помощью стакана воды

Загадывать на один стакан воды можно только одно желание

Новое желание можно загадывать только через 7 дней после того, как исполнилось предыдущее

Чтобы усилить энергетику воды, нужно использовать Лунный календарь: желание на деньги загадывайте на рост Луны, про любовь – на Полнолуние, об избавлении от проблем – в период спада Луны. Защитные мероприятия можно проводить в любое время.

Как загадать желание с помощью стакана воды

С помощью стакана воды можно ускорить решение любого желания: в карьере, в любви, в творчестве, в бизнесе или здоровье. Важно выполнять все действия последовательно и правильно сформулировать свое желание.

1. Наберите воду в стакан. Берите из колодца или источника, обычная кипяченая вода не подойдет. Чтобы усилить действие воды, добавьте пару капель лимонного сока.

2. Напишите на листке бумаге свое желание в нынешнем времени и в утвердительной форме. На минуту представьте, что ваше желание уже сбылось и постарайтесь прочувствовать все эмоции и пропустить их сквозь себя.

3. Соберите энергию. Разотрите ладони друг об друга и представляйте, как между ними собирается энергия. Трите до тех пор, пока не появится покалывание.

4. Зарядите воду. Поставьте стакан воды на листок с вашим желанием. По бокам разместите свои ладони, но не дотрагивайтесь до стакана. Подождите пару минут, чтобы энергия ваших рук перешла в воду и зарядила ее.

5. Проговорите вслух свое желание. Делать это нужно уверенно и осмысленно, чувствуя каждое слово и каждую букву.

6. Выпейте воду. Делайте это медленно и с большим удовольствием. Стакан воды нужно выпить полностью за один раз.