Закон о новых договорах о предоставлении ЖКХ встревожил юристов: разрешат взламывать квартиры за долги

За долги по коммуналке могут разрешить взламывать квартиры (коллаж РБК-Украина)

Юристы раскритиковали проект закона о новых договорах о предоставлении коммунальных услуг

Верховная Рада приняла за основу законопроект о новых договорах о предоставлении коммунальных услуг, который по мнению некоторых юристов предоставит право несанкционированного доступа к жилью граждан.

Речь идет о проекте закона №2458 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг".

Сегодня за закон в парламенте проголосовали 239 народных депутатов.

Основные положения документа касаются механизма установления тарифов на коммунальные услуги. Документом предлагается предусмотреть, что с потребителями ЖКУ в частном секторе и в многоквартирных домах, которые не выбрали модель организации договорных отношений, будут заключены новые договоры теплоснабжения, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и тому подобное.

В то же время эксперты отмечают ряд нюансов в законе, согласно которым могут возникать ситуации, когда отказавшиеся от централизованного снабжения газа люди будут вынуждены платить за его транспортировку.

Также определенные инстанции получают возможность проникать в квартиры граждан без получения согласия владельца для ограничения предоставления коммунальной услуги.

Председатель Совет адвокатов Киева Инна Рафальская отмечает в своем Facebook, что в этом законе "много нового и интересного".

1) мы получим очередных монополистов по вывозу мусора, потому что обслуживание будут осуществлять только компании выигравшие конкурс

2) вы интересовались, что такое абонплата? Держите - вы платите постоянно за то, что монополист соизволил заключить с вами договор

3) несанкционированный (без согласия собственника) доступ в жилье для отключения услуг.

"Несанкционированный доступ к жилью, иному объекту недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги происходит без получения согласия его владельца (пользователя), если такой собственник (пользователь) отказывается допустить в принадлежащее ему жилье (другой объект недвижимого имущества) представителя исполнителя", - процитировала она фрагмент документа.

Фото: скрин поста facebook.com/groups/radaadvokativ

Также отмечается, что главное научно-экспертное управление ВРУ назвало эти нормы неконституционными.

"В частности, не допускается проникновение в жилище или другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда. В неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества либо с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, возможен иной, установленный законом, порядок проникновения в жилище или другое владение лица, проведение в них осмотра и обыска", - говорится в выводах.

Ранее мы писали о том, что в Украине должников по ЖКХ в скором времени будут наказывать по новым законам. Неплательщиков в большинстве своем просто будут отключать от услуг. Замок на двери в квартиру для сотрудников коммунальных служб больше не будет препятствием – им хотят разрешить "несанкционированный доступ" в жилище должников.

Автор: Владимир Костырин