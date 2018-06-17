Законопроект о правах ЛГБТ: стало известно о "розыгрыше" евродепутата

В Администрации президента открестились от инициативы

Чиновники из Администрации президента утверждают, что не звонили депутату Европарламента Ребекке Хармс, а сам инцидент может являться "розыгрышем". Об этом сообщили в департаменте информационной политики АП, передает "Украинская правда".

"Ребекка Хармс, скорее всего, стала жертвой розыгрыша. Из АП ей не звонили. Мы полностью опровергаем внесение в ВР законопроектов, о которых говорит госпожа Хармс", - утверждает источник журналистов.

Следует уточнить, что по словам советника Хармс Максима Эристави, собеседник женщины якобы представился главой АПУ Игорем Райниным, которому соответствующее поручение дал лично президент Петр Порошенко. Сама инициатива, по его словам, должна была касаться "прав украинской ЛГБТ, в рамках европейских законодательных стандартов".

Кстати, травести-дива Монро рассказала, как прошел Марш равенства в столице Украины, а также что делать в случае, если вас преследуют.

"Во-первых, Спасибо Национальной полиции, организаторам и волонтером за четкие и слаженные действия, которые не позволили произойти столкновениям участников и противников. Увы, желающих "мочить" было достаточно и настроены они решительно. Надеюсь обещанное "сафари" на участников Прайда останется только на словах", - сказала она.

Более того, Монро дала действенные советы, как себя вести в случае преследования.

"Если видите преследование или чувствуете опасность от лиц маргинальной внешности (в народе гопота) срочно заходите в публичные места, обращайтесь к охранникам, полиции или привлекайте всеобщее внимание", - подчеркнула она.

Как прошел ЛГБТ-прайд в Киеве (video.rbc.ua)