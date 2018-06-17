Законопроект про права ЛГБТ: стало відомо про "розіграш" євродепутата

В Адміністрації президента відхрестилися від ініціативи

Чиновники з Адміністрації президента стверджують, що не дзвонили депутату Європарламенту Ребеці Хармс, а сам інцидент може бути "розіграшем". Про це повідомили в департаменті інформаційної політики АП, передає "Українська правда".

"Ребекка Хармс, швидше за все, стала жертвою розіграшу. З АП їй не дзвонили. Ми повністю спростовуємо внесення у ВР законопроектів, про які говорить пані Хармс", - стверджує джерело журналістів.

Слід уточнити, що за словами радника Хармс Максима Еріставі, співрозмовник жінки нібито представився головою АПУ Ігорем Райніним, якому відповідне доручення дав особисто президент Петро Порошенко. Сама ініціатива, за його словами, повинна була стосуватися "прав української ЛГБТ, в рамках європейських законодавчих стандартів".

До речі, травесті-діва Монро розповіла, як пройшов Марш рівності в столиці України, а також, що робити в разі, якщо вас переслідують.

"По-перше, Дякую Національній поліції, організаторам та волонтером за чіткі і злагоджені дії, які не дозволили відбутися зіткненню учасників і супротивників. На жаль, бажаючих "мочити" було достатньо і налаштовані вони були рішуче. Сподіваюся обіцяне "сафарі" на учасників Прайду залишиться тільки на словах", - сказала вона.

Більш того, Монро дала дієві поради, як себе вести в разі переслідування.

"Якщо бачите переслідування чи відчуваєте небезпеку від осіб маргінальної зовнішності (в народі гопота) терміново заходьте в публічні місця, звертайтеся до охоронців, поліцейських або привертає загальну увагу", - підкреслила вона.

Як пройшов ЛГБТ-прайд у Києві (video.rbc.ua)