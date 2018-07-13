Не заплатили за обучение: учителя заперли детей в подвале без еды и воды

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Руководство школы сделало это из-за того, что родители не заплатили за обучение

В стлоице Индии Нью-Дели учителя в школе Rabeya Public School закрыли в подвале около 50 маленьких учеников без еды и воды. Об этом сообщается в издании The Times of India.

Дети находились запертыми в подвале на протяжении почти четырех часов.

Родители приехали забрать школьников, но когда зашли в класс, тот был пустой. На вопрос о том, где их дети, сотрудники учреждения рассказали, что они закрыты в подвале.

Когда родители дошли до подвала, обнаружили его закрытым снаружи. Дети были голодны и выглядели обезвоженными.

В администрации школы заявили, что причиной закрыть детей в подвале стало то, что родители не заплатили вовремя за обучение. Те слова руководства опровергают.

Полиция задержала директора школы по подозрению в незаконном лишении несовершеннолетних свободы. В деле разбираются.

Напомним, в киевском микрорайоне Теремки-2 в озере, которое там находится, массово погибают утки. Жители переживают за здоровье детей, домашних любимцев и уток. Они считают, что птиц могли отравить.

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