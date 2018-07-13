Не заплатили за навчання: вчителі замкнули дітей в підвалі без їжі і води

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Керівництво школи зробило це з-за того, що батьки не заплатили за навчання

У стлиці Індії Нью-Делі вчителі в школі Rabeya Public School закрили в підвалі близько 50 маленьких учнів без їжі і води. Про це повідомляється у виданні The Times of India.

Діти перебували замкнутими в підвалі протягом майже чотирьох годин.

Батьки приїхали забрати школярів, але коли зайшли в клас, той був порожній. На питання про те, де їхні діти, співробітники установи розповіли, що вони закриті у підвалі.

Коли батьки дійшли до підвалу, виявили його закритим зовні. Діти були голодні і виглядали зневодненими.

В адміністрації школи заявили, що причиною закриття дітей в підвалі стало те, що батьки не заплатили вчасно за навчання. Ті слова керівництва спростовують.

Поліція затримала директора школи за підозрою в незаконному позбавленні свободи неповнолітніх. У справі розбираються.

Нагадаємо, у київському мікрорайоні Теремки-2 в озері, яке там знаходиться, масово гинуть качки. Жителі переживають за здоров'я дітей, домашніх улюбленців і качок. Вони вважають, що птахів могли отруїти.

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