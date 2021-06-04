Заплясали в огромной луже: торговцы затопленного рынка под Херсоном взорвали сеть (видео)

В Украине ливень, который шел 2-3 июня затопил города . В частности на Херсонщине "большая вода" пришла на рынок, что недалеко от областного центра.

Видео опубликовал пользователь Sasha Guk на своей facebook-странице.

На видео видно, что торговцы, точки которых превратилась в огромную лужу, развлекаются посреди рынка.

"Танцы в луже после дождя. Херсон, рынок Копани", — говорится в комментарии к видео.

Под зажигательную музыку танцевала пара, а также парень в больших резиновых сапогах, который крутился на одной ноге среди "волн".

В комментариях пользователи поддерживают торговцев, которые несмотря на неблагоприятные условия не отчаиваются.