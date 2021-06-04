Заплясали в огромной луже: торговцы затопленного рынка под Херсоном взорвали сеть (видео)
В Украине ливень, который шел 2-3 июня затопил города. В частности на Херсонщине "большая вода" пришла на рынок, что недалеко от областного центра.
Видео опубликовал пользователь Sasha Guk на своей facebook-странице.
На видео видно, что торговцы, точки которых превратилась в огромную лужу, развлекаются посреди рынка.
"Танцы в луже после дождя. Херсон, рынок Копани", — говорится в комментарии к видео.
Под зажигательную музыку танцевала пара, а также парень в больших резиновых сапогах, который крутился на одной ноге среди "волн".
В комментариях пользователи поддерживают торговцев, которые несмотря на неблагоприятные условия не отчаиваются.
- У природы плохой погоды. Молодцы
- Торговли нет, так хоть повеселимся
- Молодцы, не падают духом
- Супер! Украина лучшая
- Так держать
- Молодцы, нужно как-то себе настроение поднимать.
Ранее мы сообщали, что ливень затопил Житомир. Люди начали кататься по улицам на надувном матрасе и водном мотоцикле.
Также синоптик рассказал когда в Украину придет по-настоящему жаркое лето с температурой +35 градусов.