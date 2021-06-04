ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Заплясали в огромной луже: торговцы затопленного рынка под Херсоном взорвали сеть (видео)

Новина українською →
Херсонщина, Пятница 04 июня 2021 23:45
Заплясали в огромной луже: торговцы затопленного рынка под Херсоном взорвали сеть (видео) Коллаж РБК-Украина: под Херсоном торговцы затанцевали в большой луже
Автор: Тетяна Самарук

В Украине ливень, который шел 2-3 июня затопил города. В частности на Херсонщине "большая вода" пришла на рынок, что недалеко от областного центра.

Видео опубликовал пользователь Sasha Guk на своей facebook-странице.

На видео видно, что торговцы, точки которых превратилась в огромную лужу, развлекаются посреди рынка.

"Танцы в луже после дождя. Херсон, рынок Копани", — говорится в комментарии к видео.

Под зажигательную музыку танцевала пара, а также парень в больших резиновых сапогах, который крутился на одной ноге среди "волн".

В комментариях пользователи поддерживают торговцев, которые несмотря на неблагоприятные условия не отчаиваются.

  • У природы плохой погоды. Молодцы
  • Торговли нет, так хоть повеселимся
  • Молодцы, не падают духом
  • Супер! Украина лучшая
  • Так держать
  • Молодцы, нужно как-то себе настроение поднимать.

Ранее мы сообщали, что ливень затопил Житомир. Люди начали кататься по улицам на надувном матрасе и водном мотоцикле.

Также синоптик рассказал когда в Украину придет по-настоящему жаркое лето с температурой +35 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь наводнение
LITE
Праздник 4 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 4 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины