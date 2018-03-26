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"Это будет сюрприз": в Запорожье изменится мурал с Савченко

STYLERLIFE        26.03.2018 - 13:27
Фото: Мурал с Надеждой Савченко (facebook.com-Влад Запорожець)
Фото: Мурал с Надеждой Савченко (facebook.com-Влад Запорожець)

Что именно поменяют, пока неизвестно

В Запорожье изменят вид мурала, на котором изображена народный депутат Надежда Савченко. Об этом сообщает сайт "Заноза".

Что именно изменится в портрете нардепа, изображенного на стене здания, не сообщается.

"Это будет сюрприз, о котором вы узнаете на следующей неделе", — неопределенно сказал инициатор мурала и владелец здания Максим Дрозденко.

Фото: Мурал с Надеждой Савченко (facebook.com Александр Чубукин)

Портрет на стене старой мельницы на въезде в Космический микрорайон нанесли в 2016 году, как раз в то время, когда Надежду Савченко освободили из плена.

Кстати, Савченко сделали героиней советской песни.

Народный депутат Надежда Савченко, с которой сняли неприкосновенность и арестовали, стала героиней советской песни "Надежда - мой компас земной". Эту композицию когда-то исполняла  Анна Герман - польская певица и композитор. 

Своеобразная пародия появилась на странице "Процишин офіційний" в Facebook. Отмечается, что слова написал сам Процишин, музыка Александра Пахмутова, поет Ульяна Бондарчук. 

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Теги: мурал, Надежда Савченко
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