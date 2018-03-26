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"Це буде сюрприз": у Запоріжжі зміниться мурал з Савченко

STYLERLIFE        26.03.2018 - 13:27
Фото: Мурал з Надією Савченко (facebook.com-Влад Запорожець)
Фото: Мурал з Надією Савченко (facebook.com-Влад Запорожець)

Що саме змінять, поки невідомо

В Запоріжжі змінять вигляд мурала, на якому зображена народний депутат Надія Савченко. Про це повідомляє сайт "Заноза".

Що саме зміниться у портреті нардепа, зображеного на стіні будівлі, не повідомляється.

"Це буде сюрприз, про який ви дізнаєтеся наступного тижня", — невизначено сказав ініціатор мурала і власник будівлі Максим Дрозденко.

Фото: Мурал з Надією Савченко (facebook.com Александр Чубукин)

Портрет на стіні старого млина на в'їзді в Космічний мікрорайон нанесли в 2016 році, як раз в той час, коли Надію Савченко звільнили з полону.

До речі, Савченко зробили героїнею радянської пісні.

Народний депутат Надія Савченко, з якої зняли недоторканність і заарештували, стала героїнею радянської пісні "Надія - мій компас земний". Цю композицію колись виконувала Ганна Герман - польська співачка і композитор.

Своєрідна пародія з'явилася на сторінці "Процишин офіційний" в Facebook. Зазначається, що слова написав сам Процишин, музика Олександра Пахмутова, співає Уляна Бондарчук.

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Теги: мурал, Надежда Савченко
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