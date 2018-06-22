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Интервью

В Запорожье пенсионер устроил у себя дома наркоплантацию

STYLERLIFE        22.06.2018 - 19:58
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

На участке 67-летнего жителя Запорожья полиция обнаружила наркотические растения

В Запорожской области у 67-летнего пенсионера правоохранители при обыске обнаружили почти 250 кустов наркотических растений - мака. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции региона.

Фото: zp.npu.gov.ua

Как отмечается в сообщении полиции, 21 июня участковые офицеры, следователи и бойцы батальона "Скиф" обнаружили посевы снотворного мака на территории домовладения в селе Новосоленое Новониколаевского района Запорожской области.

Фото: zp.npu.gov.ua

У себя дома 67-летний мужчина решил выращивать наркотические растения. Причину такого решения он не назвал. Также полиция установит, с какой целью пенсионер выращивал наркотические растения – для личного употребления или же с целью дальнейшей продажи.

Полицейские изъяли 246 кустов. Все изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

"Продолжается расследование уголовных производств по статье "Посев или выращивание снотворного мака или конопли", - сообщили правоохранители и добавили, что всего с начала года работники полиции Запорожской области раскрыли 419 преступлений в сфере оборота наркотиков.

Ранее сообщалось, что в городе Каменка Черкасской области правоохранители задержали парня, который заказывал наркотические вещества через интернет.

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Теги: наркотики, полиция, пенсионер, Запорожская область
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