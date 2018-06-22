У Запоріжжі пенсіонер влаштував у себе вдома наркоплантацію

На ділянці 67-річного жителя Запоріжжя поліція виявила наркотичні рослини

У Запорізькій області у 67-річного пенсіонера правоохоронці при обшуку виявили майже 250 кущів наркотичних рослин - маку. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції регіону.

Фото: zp.npu.gov.ua

Як наголошується в повідомленні поліції, 21 червня дільничні офіцери, слідчі і бійці батальйону "Скіф" виявили посіви снодійного маку на території домоволодіння в селі Новосолене Новомиколаївського району Запорізької області.

Фото: zp.npu.gov.ua

У себе вдома 67-річний чоловік вирішив вирощувати наркотичні рослини. Причину такого рішення він не назвав. Також поліція встановить, з якою метою пенсіонер вирощував наркотичні рослини – для особистого вживання або ж з метою подальшого продажу.

Поліцейські вилучили 246 кущів. Все вилучене направили на дослідження в експертно-криміналістичний центр.

"Триває розслідування кримінальних проваджень за статтею "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель", - повідомили правоохоронці і додали, що всього з початку року працівники поліції Запорізькій області розкрили 419 злочинів у сфері обігу наркотиків.

Раніше повідомлялося, що в місті Кам'янка Черкаської області правоохоронці затримали хлопця, який замовляв наркотичні речовини через інтернет.

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