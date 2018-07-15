В Запорожье приехал известный актер, герой боевиков (фото)

Фото: (mil.gov.ua)

Актер по призванию и военный по зову крови посетил известное волонтерское кафе

Известный российский актер, уроженец Запорожья Анатолий Пашинин 13 июля посетил родной город. Фотоматериалы соответствующего характера опубликовал владелец волонтерского центра-кафе "УКРОП" Виктор Гладкий в Facebook.

Артист родился в Украине и жил в Запорожье. После окончания школы он поступил в ЗГИА. Так и не окончив магистратуру, Пашинин отправился в Москву. Там, окончив театральное училище им. Щукина, он подался в театр. После дебютных постановок он стал играть в фильмах.

Кадры из фильма "Когда растаял снег"

Несмотря на тягу к искусству и работу в России, актер быстро переквалифицировался с деятеля искусства, "игравшего в войну", в настоящего бойца. С начала войны на Донбассе не раз бывал в "горячих точках" в АТО, а с 2017 года воюет в добробате.

Недавно знаменитый актер посетил Запорожье. Фото с актером-воином в социальной сети опубликовал запорожский волонтер Виктор Гладкий.

Фото: (facebook.com/Viktor.Gladky)

Анатолий с радостью повидался со многими побратимами и с интересом изучал само кафе, в котором выставлены сотни военных нашивок, шевронов и другой военной атрибутики.

Фото: (facebook.com/Viktor.Gladky)

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Viktor.Gladky

Напомним, что известный российский актер Анатолий Пашинин рассказал ради чего поехал воевать на Донбасс. Фрагмент интервью актера был показан на пропагандистском российском телеканале НТВ.

Видео: (video.rbc.ua)