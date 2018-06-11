Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Расчистить им будущее": Пашинин рассказал, за что воюет на Донбассе

STYLERLIFE        11.06.2018 - 08:20
Фото: Анатолий Пашинин (facebook.com/andriy.tsaplienko)
Фото: Анатолий Пашинин (facebook.com/andriy.tsaplienko)

Артист вступил в Украинскую добровольческую армию

Известный российский актер Анатолий Пашинин рассказал ради чего поехал воевать на Донбасс. Фрагмент интервью актера был показан на пропагандистском российском телеканале НТВ.

Российский актер Анатолий Пашинин присоединился к украинским бойцам на востоке Украины в 2017 году. Он вступил в 8-й отдельный батальон Украинской добровольческой армии "Аратта".

Артист утверждает, что не занимается построением национального государства в Украине, а готовит площадку для молодых украинцев.

"Я не занимаюсь построением национального государства, мне 39 лет, и я точно понимаю, что "куда?" Я видел у нас парней, которым 19-21 - вот это мозги, вот это видение мира. Вот они построят, а я могу только одно сделать - расчистить им будущее", - сказал Анатолий Пашинин.

Кадр из видео (YouTube-канал НТВ)

Напомним, Анатолий Пашинин уже давно критиковал действия российских властей и извинялся перед украинцами за россиян. А потом окончательно переехал в Киев. Актер и раньше бывал на фронте, как волонтер возил бойцам необходимые вещи.

Кстати, Россия составила список "неугодных" актеров.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (video.rbc.ua)

Известный российский актер попал в базу "Миротворца" "Можно договориться": скандальный российский актер сделал громкое заявление о Крыме (видео)
Теги: актер, армия, НТВ
"Аморальные фото": воспитательницу детсада уволили за снимки в соцсетях
"Будущие чемпионы": Шевченко показал трогательные фото подросших сыновей
"Надо с Россией дружить": соцсети разозлило видео с молодежью, снятое в Киеве
Известная украинская танцовщица впервые стала мамой
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь