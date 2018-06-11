"Расчистить им будущее": Пашинин рассказал, за что воюет на Донбассе

Артист вступил в Украинскую добровольческую армию

Известный российский актер Анатолий Пашинин рассказал ради чего поехал воевать на Донбасс. Фрагмент интервью актера был показан на пропагандистском российском телеканале НТВ.

Российский актер Анатолий Пашинин присоединился к украинским бойцам на востоке Украины в 2017 году. Он вступил в 8-й отдельный батальон Украинской добровольческой армии "Аратта".

Артист утверждает, что не занимается построением национального государства в Украине, а готовит площадку для молодых украинцев.

"Я не занимаюсь построением национального государства, мне 39 лет, и я точно понимаю, что "куда?" Я видел у нас парней, которым 19-21 - вот это мозги, вот это видение мира. Вот они построят, а я могу только одно сделать - расчистить им будущее", - сказал Анатолий Пашинин.

Кадр из видео (YouTube-канал НТВ)

Напомним, Анатолий Пашинин уже давно критиковал действия российских властей и извинялся перед украинцами за россиян. А потом окончательно переехал в Киев. Актер и раньше бывал на фронте, как волонтер возил бойцам необходимые вещи.

Кстати, Россия составила список "неугодных" актеров.

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