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"Розчистити їм майбутнє": Пашинін розповів, за що воює на Донбасі

STYLERLIFE        11.06.2018 - 08:20
Фото: Анатолій Пашинін (facebook.com/andriy.tsaplienko)
Фото: Анатолій Пашинін (facebook.com/andriy.tsaplienko)

Артист вступив в Українську добровольчу армію

Відомий російський актор Анатолій Пашинін розповів заради чого поїхав воювати на Донбас. Фрагмент інтерв'ю актора був показаний на пропагандистському російському телеканалі НТВ.

Російський актор Анатолій Пашинін приєднався до українських бійців на сході України в 2017 році. Він вступив у 8-й окремий батальйон Української добровольчої армії "Аратта".

Артист стверджує, що не займається побудовою національної держави в Україні, а готує майданчик для молодих українців.

"Я не займаюся побудовою національної держави, мені 39 років, і я точно розумію, що "куди?" Я бачив у нас хлопців, яким 19-21 - ось це мізки, ось це бачення світу. Ось вони побудують, а я можу зробити тільки одне - розчистити їм майбутнє", - сказав Анатолій Пашинін.

Кадр з відео (YouTube-канал НТВ)

Нагадаємо, Анатолій Пашинін вже давно критикував дії російської влади і вибачався перед українцями за росіян. А потім остаточно переїхав у Київ. Актор і раніше бував на фронті, як волонтер і возив бійцям необхідні речі.

До речі, Росія склала список "неугодних" акторів.

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Теги: актор, армия, НТВ
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