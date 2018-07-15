До Запоріжжя приїхав відомий актор, герой бойовиків (фото)

Фото: (mil.gov.ua)

Актор за покликанням і військовий за покликом крові відвідав відоме волонтерське кафе

Відомий російський актор, уродженець Запоріжжя Анатолій Пашинін 13 липня відвідав рідне місто. Фотоматеріали відповідного характеру опублікував власник волонтерського центру-кафе "УКРОП" Віктор Гладкий Facebook.

Артист народився в Україні і жив у Запоріжжі. Після закінчення школи він вступив в ЗДІА. Так і не закінчивши магістратуру, Пашинін відправився в Москву. Там, закінчивши театральне училище ім. Щукіна, він подався в театр. Після дебютних вистав він став грати у фільмах.

Кадри з фільму "Коли розтанув сніг"

Незважаючи на тягу до мистецтва і роботу в Росії, актор швидко перекваліфікувався з діяча мистецтва, який "грав у війну", у справжнього бійця. З початку війни на Донбасі не раз бував у "гарячих точках" в АТО, а з 2017 року воює в добробаті.

Нещодавно знаменитий актор відвідав Запоріжжя. Фото з актором-воїном в соціальній мережі опублікував запорізький волонтер Віктор Гладкий.

Фото: (facebook.com/Viktor.Gladky)

Анатолій з радістю побачився з багатьма побратимами і з цікавістю вивчав саме кафе, в якому виставлені сотні військових нашивок, шевронів і іншої військової атрибутики.

Фото: (facebook.com/Viktor.Gladky)

Скріншот поста аккаунта facebook.com/Viktor.Gladky

Нагадаємо, що відомий російський актор Анатолій Пашинін розповів заради чого поїхав воювати на Донбас. Фрагмент інтерв'ю актора був показаний на пропагандистському російському телеканалі НТВ.

Відео: (video.rbc.ua)