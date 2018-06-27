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Интервью

В Запорожье женщина спасла две жизни, пожертвовав органы погибшего сына

STYLERLIFE        27.06.2018 - 16:03
Фото: Медики (УНИАН)
Фото: Медики (УНИАН)

Две молодые женщины будут жить

В Запорожье женщина спасла две жизни, согласившись на пересадку органов своего погибшего сына. Об этом сообщает ТСН.

В Украине заработал закон о трансплантации органов. В Запорожье женщина пожертвовала органы своего погибшего сына для того, чтобы спасти двух неизлечимо больных женщин.

 Сын Лилии Михайловны трагически погиб от травм, несовместимых с жизнью. Ему было 43 года. Лилия Михайловна до сих пор не может оправиться от тяжкой потери, но, когда она узнала, что органы ее сына могут спасти другие жизни – согласилась.

"Коль его уже не смогли спасти, пусть он спасет чьи-то жизни. Все равно его душа уже ушла, а все остальное, какая-то частица в ком-то будет жить", - говорит женщина.

Она согласилась на трансплантацию почек для двух женщин, которые вынуждены были постоянно ездить на процедуры гемодиализа из-за тяжелых заболеваний.

Одна из них – молодая учительница по имени Ольга.

"Постоянно давление 60 на 40, постоянно судороги – постоянно что-то было. Не было такого, чтобы я пришла домой и нормально себя чувствовала", - рассказала женщина и сообщила, что среди ночи ей позвонили и сказали, что для нее появился донор почки.

У второй женщины, Марины, почки отказали из-за тяжелой болезни. Ее подключили к специальному аппарату, который помогал продлить ее жизнь, но к сожалению, не мог вылечить. Ей также сообщили, что неизвестный донор подарил ей новую почку.

Обе женщины благополучно перенесли операции и их уже скоро выпишут из больницы. Они попросили у врачей контакты Лилии Михайловны, чтобы лично поблагодарить ее за чудесное исцеление.

Медики отмечают, что добровольное согласие на трансплантацию органов подписывают немногие. За последние полгода таких случаев было всего 6.

"С января сделано 6 трансплантаций. Ну, наверное, потому, что родственники доноров не совсем готовы давать свое согласие. Менталитет, ну, вы же понимаете", - говорит врач-нефролог.

Видео: Женщина дала согласие на транплантацию органов ("ТСН")

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Теги: помощь, благотворительность, трансплантация
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