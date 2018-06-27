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В Тернополе неизвестный пожертвовал на лечение ребенка баснословную сумму

STYLERLIFE        27.06.2018 - 11:40
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Неизвестный благотворитель представиться не захотел и просил не искать его

В Тернополе неизвестный благотворитель пожертвовал на лечение ребенку 100 тысяч долларов. Про этот случай на своей странице в Facebook рассказал Игорь Качмарский.

Он рассказал, что на медицинскую комиссию в Тернополе обратилась женщина за справкой. Ее ребенок заболел на очень тяжелый недуг.

"Пока оформляли бумаги, рассказала следующее: после публикации в соцсети информации о сборе средств на дорогостоящую операцию ей позвонил мужчина с предложением помочь. Нужно было прийти в условленное место с медицинскими выписками. На встречу пришел другой человек, посмотрел бумаги и вынул 100 тысяч долларов наличными", — сообщает Игорь Качмарський.

Неизвестный благотворитель представиться не захотел и просил не искать его.

Качмарський отметил, что такие случаи уже не впервые случаются в городе за этот год.

Скриншот поста (facebook.com/kachmarsky)

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на эту инормацию.

"Прекрасный проступок незнакомца . Пусть эти средства помогут ребенку. А мужчине пусть Господь сторицей вернет", - пишет Ирина Коляда.

Скриншот комментариев (facebook.com/kachmarsky)

Хотя кое-кто просто не поверил в правдивость рассказа.

"Блин, и хочется верить... Но, честно говоря - не верю... Или иначе скажу - очень сильно сомневаюсь", - отметил Сергей Синкевич.

Скриншот комментариев (facebook.com/kachmarsky)

Ранее сообщалось, что "Пробег под каштанами" передал Кардиоцентру чек на рекордные 2 млн грн для спасения маленьких сердец.

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Теги: ребенок, благотворительность, Тернополь, помощь
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