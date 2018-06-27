В Тернополе неизвестный пожертвовал на лечение ребенка баснословную сумму

Неизвестный благотворитель представиться не захотел и просил не искать его
В Тернополе неизвестный благотворитель пожертвовал на лечение ребенку 100 тысяч долларов. Про этот случай на своей странице в Facebook рассказал Игорь Качмарский.
Он рассказал, что на медицинскую комиссию в Тернополе обратилась женщина за справкой. Ее ребенок заболел на очень тяжелый недуг.
"Пока оформляли бумаги, рассказала следующее: после публикации в соцсети информации о сборе средств на дорогостоящую операцию ей позвонил мужчина с предложением помочь. Нужно было прийти в условленное место с медицинскими выписками. На встречу пришел другой человек, посмотрел бумаги и вынул 100 тысяч долларов наличными", — сообщает Игорь Качмарський.
Неизвестный благотворитель представиться не захотел и просил не искать его.
Качмарський отметил, что такие случаи уже не впервые случаются в городе за этот год.
Скриншот поста (facebook.com/kachmarsky)
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на эту инормацию.
"Прекрасный проступок незнакомца . Пусть эти средства помогут ребенку. А мужчине пусть Господь сторицей вернет", - пишет Ирина Коляда.
Скриншот комментариев (facebook.com/kachmarsky)
Хотя кое-кто просто не поверил в правдивость рассказа.
"Блин, и хочется верить... Но, честно говоря - не верю... Или иначе скажу - очень сильно сомневаюсь", - отметил Сергей Синкевич.
Скриншот комментариев (facebook.com/kachmarsky)
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