У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму

Невідомий благодійник представитися не схотів і просив не шукати його
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитині 100 тисяч доларів. Про цей випадок на своїй сторінці в Facebook розповів Ігор Качмарський.
Він розповів, що на медичну комісію в Тернополі звернулася жінка за довідкою. Її дитина захворіла на дуже важку недугу.
"Поки оформляли папери, розповіла таке: після публікації в соцмережі інформації про збір коштів на дорогу операцію їй зателефонував мужчина з пропозицією допомогти. Належалося прийти в обумовлене місце з медичними виписками. На зустріч прийшов інший чоловік, подивився папери і вийняв 100 тисяч доларів готівкою", — повідомляє Ігор Качмарський.
Невідомий благодійник представитися не схотів і просив не шукати його.
Качмарський зазначив, що такі випадки вже не вперше трапляються в місті за цей рік.
Скріншот поста (facebook.com/kachmarsky)
Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цю інормацію.
"Чудовий проступок незнайомця . Нехай ті кошти допоможуть дитині. А мужчині нехай Господь сторицею поверне", - пише Ірина Коляда.
Скріншот коментарів (facebook.com/kachmarsky)
Хоча дехто просто не повірив у правдивість розповіді.
"Блін, і хочеться вірити... Але, чесно кажучи - не вірю... Або інакше скажу - дуже сильно сумніваюсь", - відзначив Сергій Сінкевич.
Скріншот коментарів (facebook.com/kachmarsky)
Раніше повідомлялося, що "Пробіг під каштанами" передав Кардіоцентру чек на рекордні 2 млн грн для порятунку маленьких сердець.
Яке значення має це свято