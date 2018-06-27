У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму

Невідомий благодійник представитися не схотів і просив не шукати його

У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитині 100 тисяч доларів. Про цей випадок на своїй сторінці в Facebook розповів Ігор Качмарський.

Він розповів, що на медичну комісію в Тернополі звернулася жінка за довідкою. Її дитина захворіла на дуже важку недугу.

"Поки оформляли папери, розповіла таке: після публікації в соцмережі інформації про збір коштів на дорогу операцію їй зателефонував мужчина з пропозицією допомогти. Належалося прийти в обумовлене місце з медичними виписками. На зустріч прийшов інший чоловік, подивився папери і вийняв 100 тисяч доларів готівкою", — повідомляє Ігор Качмарський.

Невідомий благодійник представитися не схотів і просив не шукати його.

Качмарський зазначив, що такі випадки вже не вперше трапляються в місті за цей рік.

Скріншот поста (facebook.com/kachmarsky)

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цю інормацію.

"Чудовий проступок незнайомця . Нехай ті кошти допоможуть дитині. А мужчині нехай Господь сторицею поверне", - пише Ірина Коляда.

Скріншот коментарів (facebook.com/kachmarsky)

Хоча дехто просто не повірив у правдивість розповіді.

"Блін, і хочеться вірити... Але, чесно кажучи - не вірю... Або інакше скажу - дуже сильно сумніваюсь", - відзначив Сергій Сінкевич.

Скріншот коментарів (facebook.com/kachmarsky)

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