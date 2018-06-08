"Пробіг під каштанами" передав Кардіоцентру чек на рекордні 2 млн грн для порятунку маленьких сердець

Зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання для порятунку життів маленьких пацієнтів із вадами серця

Символічний чек на рекордні 2 млн грн передали організатори 26-го "Пробігу під каштанами" Центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України під час фінальної прес-конференції, яка відбулася 7 червня.

Нагадаємо, у неділю, 3 червня, на Михайлівській площі м. Київ відбувся 26-й "Пробіг під каштанами", на благодійну дистанцію якого вийшла рекордна кількість учасників - 15 820 людей та рекордна кількість корпоративних команд - 380.

"З кожним роком Пробіг об’єднує навколо великої мети все більше людей. Цьогоріч ми встановили одразу кілька нових рекордів: максимальна кількість учасників, максимальна кількість корпоративних команд, а головне — максимальна сума зібраних коштів. Сьогодні ми передаємо цей символічний чек на рекордні 2 млн грн для Кардіоцентру, де рятують тисячі життів", - розповіла Ірина Кузнєцова, організатор та ініціатор "Пробігу під каштанами".

"Пробіг під каштанами" збирає кошти для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії з 2002 року. За цей час було куплено перший в Україні апарат "Штучне серце", апарат-контрапульсатор ЦС 300, який підтримує кров’яний тиск маленьких пацієнтів під час операції, замінено плату в ангіографі, встановлено автономне опалення та закуплено інше медичне обладнання та витратні матеріали.

"Між операційною та реанімацією у нас є кімната, де батьки очікують, поки лікарі рятують їхніх малюків, - розповів Володимир Жовнір, головний лікар Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. - Одна стіна цілком завішана чеками, які з року в рік передають нам організатори Пробігу. Щороку сума збільшується, а це означає, що ми можемо забезпечити краще обладнання для Кардіоцентру, а отже - врятувати більше життів".

Цього року 350 дітей, яких прооперували у Кардіоцентрі, утворили "Команду здійсненої мрії", яка традиційно взяла участь у "Дитячому Пробігу".

"Пробіг під каштанами" руйнує стереотипи і показує, що жити повноцінним життям та допомагати іншим можуть усі. Це підтверджує як "Команда здійсненої мрії", так і учасники "Пробігу Мужніх" - люди в інвалідних візках та діти з особливими потребами.

Найстарший учасник цьогорічного Пробігу 84-річний Ігор Григор’єв розказує, що благодійна дистанція стала для нього традицією, адже він, незважаючи на те, що знаходиться в інвалідному візку, щороку бере участь у "Пробігу під каштанами". Партнер "Пробігу Мужніх" та "Спортивного Пробігу".

Найоригінальнішими учасниками "Пробіг під каштанами" виявилися відомі блогери та бігуни у футболках із найбільш поширеними «відмазками», чому люди відмовляються бігати: "Мені ліньки бігати вранці, бо у мене лапки", "Бо я люблю диванчик, а він любить мене", "Поки я зберуся - усі уже ідуть назад", "Бо фітоняшок багато, а ти в мами така одна", "Бо морозиво занадто смачне, щоб розлучатися з ним на час пробіжки".

Ще один особливий забіг заради порятунку маленьких сердець відбувся на головній сцені. "Пробіг в ходунках" зібрав найменших учасників, які тільки роблять перші кроки, але уже готові змагатися за перемогу на 10-метровій дистанції.

Орієнтуватися на місцевості, знаходити потрібні локації на території та корисну інформацію бігуни та вболівальники могли за допомогою мобільного додатку "Пробег под каштанами".

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Нагадаємо, на 26-й "Пробіг під каштанами" вийшла рекордна кількість учасників.