"Пробег под каштанами" передал Кардиоцентру чек на рекордные 2 млн грн для спасения маленьких сердец

Собранные средства будут направлены на закупку необходимого оборудования для спасения жизней маленьких пациентов с пороками сердца

Символический чек на рекордные 2 млн грн передали организаторы 26-го "Пробега под каштанами" Центру детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины во время финальной пресс-конференции, которая состоялась 7 июня.

Напомним, в воскресенье, 3 июня, на Михайловской площади г. Киев состоялся 26-й "Пробег под каштанами", на благотворительную дистанцию ​​которого вышло рекордное количество участников - 15 820 человек и рекордное количество корпоративных команд - 380.

"С каждым годом Пробег объединяет вокруг великой цели все больше людей. В этом году мы установили сразу несколько новых рекордов: максимальное количество участников, максимальное количество корпоративных команд, а главное - максимальная сумма собранных средств. Сегодня мы передаем этот символический чек на рекордные 2 млн грн Кардиоцентру, где спасают тысячи жизней", - рассказала Ирина Кузнецова, организатор и инициатор "Пробега под каштанами".

"Пробег под каштанами" собирает средства для Центра детской кардиологии и кардиохирургии с 2002 года. За это время было куплено первый в Украине аппарат "Искусственное сердце", аппарат-контрапульсатор ЦС 300, который поддерживает кровяное давление маленьких пациентов во время операции, заменено плату в ангиографе, установлено автономное отопление и закуплено другое медицинское оборудование и расходные материалы.

"Между операционной и реанимацией у нас есть комната, где родители ожидают, пока врачи спасают их детей, - рассказал Владимир Жовнир, главный врач Центра детской кардиологии и кардиохирургии. - Одна стена полностью увешана чеками, которые из года в год передают нам организаторы Пробега. Ежегодно сумма увеличивается, а это значит, что мы можем обеспечить лучшее оборудование для Кардиоцентра и спасти больше жизней".

В этом году 350 детей, которых прооперировали в Кардиоцентре, образовали "Команду сбывшейся мечты", которая традиционно приняла участие в "Детском пробеге".

"Пробег под каштанами" разрушает стереотипы и показывает, что жить полноценной жизнью и помогать другим могут все. Это подтверждает как "Команда сбывшейся мечты", так и участники "Пробега Мужественных" - люди в инвалидных колясках и дети с особыми потребностями.

Самый старший участник нынешнего Пробега 84-летний Игорь Григорьев рассказывает, что благотворительная дистанция стала для него традицией, ведь он, несмотря на то, что находится в инвалидной коляске, ежегодно участвует в "Пробеге под каштанами".

Самыми оригинальными участниками оказались известные блогеры и бегуны в футболках с наиболее распространенными "отмазками", почему люди отказываются бегать: "Мне лень бегать по утрам, потому что у меня лапки", "Потому что я люблю диван, а он любит меня", "Пока я соберусь - все уже идут назад", "Потому что фитоняшок много, а ты у мамы такая одна", "Потому что мороженое слишком вкусное, чтобы расставаться с ним на время пробежки".

Еще один особый забег ради спасения маленьких сердец состоялся на главной сцене. "Пробег в ходунках" собрал самых маленьких участников, которые только делают первые шаги, но уже готовы бороться за победу на 10-метровой дистанции.

Ориентироваться на местности, находить локации на территории и полезную информацию бегуны и болельщики могли с помощью мобильного приложения "Пробег под каштанами".

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Напомним, на 26-й "Пробег под каштанами" вышло рекордное количество участников.