У Запоріжжі жінка врятувала два життя, пожертвувавши органи загиблого сина

Дві молоді жінки будуть жити

У Запоріжжі жінка врятувала два життя, погодившись на пересадку органів свого загиблого сина. Про це повідомляє ТСН.

В Україні запрацював закон про трансплантацію органів. У Запоріжжі жінка пожертвувала органи свого загиблого сина для того, щоб врятувати двох невиліковно хворих жінок.

Син Лілії Михайлівни трагічно загинув від травм, несумісних з життям. Йому було 43 роки. Лілія Михайлівна досі не може оговтатися від тяжкої втрати, але, коли вона дізналася, що органи її сина можуть врятувати інші життя – погодилася.

"Як його вже не змогли врятувати, нехай він врятує чиєсь життя. Все одно його душа вже пішла, а все інше, якась частинка в когось буде жити", - каже жінка.

Вона погодилася на трансплантацію нирок для двох жінок, які змушені були постійно їздити на процедури гемодіалізу з-за важких захворювань.

Одна з них – молода вчителька по імені Ольга.

"Постійно тиск 60 на 40, постійно судоми – постійно щось було. Не було такого, щоб я прийшла додому і нормально себе почувала", - розповіла жінка і повідомила, що серед ночі їй подзвонили і сказали, що для неї з'явився донор нирки.

У другої жінки, Марини, нирки відмовили з-за важкої хвороби. Її підключили до спеціального апарату, який допомагав продовжити її життя, але на жаль, не міг вилікувати. Їй також повідомили, що невідомий донор подарував їй нову нирку.

Обидві жінки благополучно перенесли операції і їх вже скоро випишуть з лікарні. Вони попросили у лікарів контакти Лілії Михайлівни, щоб особисто подякувати її за чудесне зцілення.

Медики відзначають, що добровільну згоду на трансплантацію органів підписують небагато людей. За останні півроку таких випадків було всього 6.

"З січня зроблено 6 трансплантацій. Ну, напевно, тому, що родичі донорів не зовсім готові давати свою згоду. Менталітет, ну, ви ж розумієте", - каже лікар-нефролог.

Відео: Жінка дала згоду на транплантацию органів ("ТСН")

До речі, у Тернополі невідомий пожертвував на лікування дитини нечувану суму.

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