Запреты и ограничения по туризму в разных областях: где отдохнуть сейчас нельзя

Государственное агентство развития туризма Украины выпустило памятку для украинцев, где четко указано, какие области, районы и туристические места посещать нельзя.

В Украине путешествовать и передвигаться по стране не запрещено. В некоторых областях стоит уточнить, безопасно ли ехать в ту или иную локацию. За безопасность отвечает Военная областная администрация, местные власти, ГСЧС, полиция и военные.

Перед поездкой стоит изучить местность на месте и узнать места расположения бомбоубежищ - в точке следования и по маршруту к ней. Также не стоит забывать о комендантском часе, который в большинстве областей с 23:00 до 05:00.

Что запрещено категорически

Сплавы, походы, прогулки и экскурсии по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов.

В условиях военного положения запрещено проводить массовые мероприятия - фестивали, концерты.

Туристические точки возле границ с Беларусью и Россией - под строгим запретом.

Ограничения действуют на некоторые горные маршруты, водоемы и леса - в разных областях.

Отдых на востоке Украины, в частности, в прифронтовых зонах, опасен из-за активных боевых действий.

Не стоит устраивать туристические поездки по местам, которые были в оккупации.

Отдых на побережье Черного и Азовского моря - запрещен.

Какие есть запреты и ограничения по регионам

Самые безопасные для посещений области в центре и на западе страны. Но и там могут быть локальные ограничения.

В Киеве и области запрещено посещать леса и зеленые зоны вне жилых массивов.

В Черкасской области можно отдыхать у водоемов только там, где разрешила Военная администрация. Сейчас в Черкассах действует 5 пляжей. Посещение лесов запрещено.

В Полтавской области запрещено посещать лес. Купаться можно, но без плавсредств.

На Волыни нельзя посещать леса - из-за соседства с Беларусью.

Во Львовской области можно погулять в лесу, но нельзя туда заезжать машиной. Исключение - транзитные дороги или езда на велосипеде. Костры - только в специально отведенных местах. Пляжный отдых - только там, где официально разрешено ГСЧС. А вот сплавы на байдарках и катамаранах разрешены.

На Закарпатье в лес ходить можно, но некоторые маршруты закрыты - это касается Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника, которые граничат с границей других стран. Полеты на одномоторных самолетах запрещены.

В Ивано-Франковской области можно посещать горы и леса. На Буковеле запрещено кататься в лесу на джипах, квадрациклах, багги и мотоциклах.

В Тернопольской области в лес пойти можно, но жечь костры нельзя. Все туристические объекты работают, посещать водоемы можно. Для организации мероприятий нужно разрешение областной военной администрации.

В Винницкой области разрешена туристическая деятельность, кроме мест возле критической инфраструктуры и в приграничной зоне. Посещение лесов запрещено.

В Ровенской области за ягодами в лес сходить можно, но в шести общинах нельзя: Локницкая, Зареченская, Высоцкая, Миляцкая, Старосельская и Березовская. Запрещена охота.

В Житомирской области разрешен сбор ягод, грибов и лекарственных растений в лесах, кроме территории в 20 км от границы с Беларусью и местности, которая была оккупирована. Запрещено посещение заповедников. Закрыты водоемы возле критической инфраструктуры. Заведения культуры работают только те, где есть укрытия.

В Хмельницкой области все туристические объекты работают в обычном режиме. Леса посещать можно, но вот костры разводить нельзя. И запрещен въезд в лес всеми транспортными средствами кроме велосипедов.