Заробитчане в Польше: украинцам рассказали поучительную печальную историю

Украинца депортировали из Республики

В Варшаве талантливый парикмахер из Украины пытался легально устроиться на работу. Однако был депортирован из Польши. Историю заробитчанина рассказал журналист Александр Ивахнюк на своей странице в соцсети Facebook.

"Талантливый парикмахер работал в центре Варшавы в прекрасном месте у замечательного работодателя - украинки, кстати. Она позаботилась о том, чтобы он работал легально. Нашла меня. Я подал ему документы на "карту побыту" (разрешение на пребывание в Польше — ред.). Он ее получил месяцев за пять. Затем сделали карту его жене по льготной ставке", - рассказал журналист.

"Потому работодатель ценил этого работника. Работник получил "карту побыту" для себя и жены и... решил уволиться, потому что нашел лучшие условия. Позвонил мне, спрашивал совета. Я рекомендовал увольняться только тогда, когда новый работодатель сделает документы. Что это недолго, что если он сам не будет делать - заплатит мне, и я сделаю. Не послушал. Решил - авось. Уволился", - отметил Ивахнюк.

На новом месте парикмахеру не оформили сразу документы. Начальство около месяца обещало все уладить. Однако в салон наведался инспектор труда с пограничниками и полицией.

"Пошел работать в другой салон без оформленных документов. Новый работодатель сказал - завтра. И завтра продолжалось месяц, может больше. А пару дней назад этот салон посетил инспектор труда с пограничниками и полицией. Проверили документы. И повезли нелегально работающего талантливого парня с "картой побыта" в Аэропортовскую плацовку стражи крайности оформлять. Как всегда оформляют они несколько дней. Человек в это время сидит в каталажке вместе с какими-то асоциальными типами", - рассказал журналист.

"Влепили депортацию на год. Причина - нелегальная работа. Можно конечно подать апелляцию и ждать решения на территории Польши. Но вопрос в другом - зачем работать нелегально? Это всегда заканчивается плохо. А в последнее время проверки участились. Кто спровоцировал проверку? Бог его знает. Точно не я, и точно не предыдущий работодатель. У него хватает своих забот. Печальная история, которую советую никому не повторять. Когда вам обещают лучшую зарплату - пусть эта зарплата будет записана в разрешении на работу и в условии с работодателем. Поскольку за апелляцию придется платить больше, чем за подачу на "карту побыта", - подчеркнул Ивахнюк.

Скриншот поста (facebook.com/oleksandr.ivakhniuk)

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