Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.44
Межбанк BID 26.42
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.77
Межбанк BID 30.75
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.44
Межбанк BID 26.42
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.77
Межбанк BID 30.75
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Заробітчани в Польщі: українцям розповіли повчальну сумну історію

STYLERLIFE        04.07.2018 - 10:47
Фото: facebook.com/SFSofUkraine
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Українця депортували з Республіки

У Варшаві талановитий перукар з України намагався легально влаштуватися на роботу. Однак його депортували з Польщі. Історію заробітчанина розповів журналіст Олександр Івахнюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Талановитий перукар працював у центрі Варшави в чудовому місці біля чудового роботодавця - українки, до речі. Вона подбала про те, щоб він працював легально. Знайшла мене. Я подав йому документи на карту побиту (дозвіл на перебування в Польщі — ред.). Він її отримав місяців через п'ять. Потім зробили карту його дружині за пільговою ставкою", - розповів журналіст.

"Тому роботодавець цінував цього працівника. Працівник отримав "карту побиту" для себе і дружини і... вирішив звільнитися, тому що знайшов кращі умови. Подзвонив мені, питав поради. Я рекомендував звільнятися тільки тоді, коли новий роботодавець зробить документи. Що це недовго, що якщо він сам не буде робити - заплатить мені, і я зроблю. Не послухав. Вирішив - авось. Звільнився", - зазначив Івахнюк.

На новому місці перукареві не відразу оформили документи. Керівництво близько місяця обіцяло усе владнати. Проте в салон навідався інспектор праці з прикордонниками і поліцією.

"Пішов працювати у інший салон. Без оформлених документів. Новий роботодавець сказав - завтра. І завтра тривало місяць чи може більше. А пару днів тому у цей салон завітав інспектор праці з прикордонниками та поліцією. Перевірили документи. І повезли нелегально працюючого талановитого хлопця з картою побиту у аеропортівську плацувку стражі гранічної оформлювати. Як завжди оформлюють вони кілька днів. Людина у цей час сидить у каталажці разом з якимись асоціальними типами", - розповів журналіст.

"Вліпили депортацію на рік. Причина - нелегальна праця. Можна звиачайно подати апеляцію і чекати рішення на території Польщі. Але питання в іншому - навіщо працювати нелегально? Це завжди закінчується погано. А останнім часом перевірки почастішали. Хто спровокував перевірку? Бог його знає. Точно не я і точно не попередній працедавець. У нього вистачає своїх клопотів. Сумна історія, яку раджу нікому не повторювати. Як вам обіцяють кращу зарплатню - хай ця зарплатня буде записана у дозволі на роботу і в умові з роботодавцем. Бо за апeляцію доведеться платити більше ніж за подачу на карту побиту", - підкреслив Івахнюк.

Скріншот поста (facebook.com/oleksandr.ivakhniuk)

Раніше українці поскаржилися на умови життя заробітчан у Чехії.

Потрібно соціалізувати ромів – опитування (відео: РБК-Україна)

"Це не нормально": відомий український фотограф їде на заробітки в Польщу Пара з України розповіла, як за $1000 потрапила в нелюдські умови роботи у Чехії
Теги: Польша, украинцы за рубежом, заробитчане
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся