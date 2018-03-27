Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Заряд энергии на целый день": в Полтаве у маршрутки на ходу отпало колесо (фото)

STYLERLIFE        27.03.2018 - 21:24
Фото: Маршрутка (facebook.com/vpoltave/Надія Сідько)
Фото: Маршрутка (facebook.com/vpoltave/Надія Сідько)

Инцидент произошел на улице Героев Небесной сотни

В Полтаве у маршрутки на ходу отвалилось колесо. Об этом сообщила пассажирка транспорта Надежда Сидько в Facebook.

Фото: Маршрутка (facebook.com/vpoltave/Надія Сідько)

"Сегодня имела большую неприятность ехать в маршрутке Огневка – с. Железнодорожников. Колесо, которое отпало на ходу окончательно меня разбудило! Заряд энергии на целый день. Можно эту энергию теперь тратить на поиск виновных, и кто за это должен отвечать?" – написала она.

Фото: Маршрутка (facebook.com/vpoltave/Надія Сідько)

Женщина также опубликовала фотографии с места события. На снимках видно, что у маршрутки отлетело левое заднее колесо и укатилось на обочину.

Скриншот поста (facebook.com/vpoltave/Надія Сідько)

Ранее в Одессе из маршрутки на ходу выпала пассажирка.

Очевидцы говорят, что водитель забыл закрыть двери и начал движение. Пострадавшую с травмой ноги госпитализировали в больницу.

В полиции подтвердили инцидент. На месте происшествия работает следователь. Выясняются подробности.

Видео: Топ-5 самых опасных дорог в мире (video.rbc.ua)

Во Львове поймали серийного вора-карманника Слетела с трассы: под Киевом перевернулась маршрутка
Теги: маршрутка
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top