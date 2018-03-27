"Заряд энергии на целый день": в Полтаве у маршрутки на ходу отпало колесо (фото)

Инцидент произошел на улице Героев Небесной сотни

В Полтаве у маршрутки на ходу отвалилось колесо. Об этом сообщила пассажирка транспорта Надежда Сидько в Facebook.

Фото: Маршрутка (facebook.com/vpoltave/Надія Сідько)

"Сегодня имела большую неприятность ехать в маршрутке Огневка – с. Железнодорожников. Колесо, которое отпало на ходу окончательно меня разбудило! Заряд энергии на целый день. Можно эту энергию теперь тратить на поиск виновных, и кто за это должен отвечать?" – написала она.

Фото: Маршрутка (facebook.com/vpoltave/Надія Сідько)

Женщина также опубликовала фотографии с места события. На снимках видно, что у маршрутки отлетело левое заднее колесо и укатилось на обочину.

Скриншот поста (facebook.com/vpoltave/Надія Сідько)

Ранее в Одессе из маршрутки на ходу выпала пассажирка.

Очевидцы говорят, что водитель забыл закрыть двери и начал движение. Пострадавшую с травмой ноги госпитализировали в больницу.

В полиции подтвердили инцидент. На месте происшествия работает следователь. Выясняются подробности.

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