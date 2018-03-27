"Заряд енергії на цілий день": в Полтаві у маршрутки на ходу відпало колесо (фото)

Інцидент стався на вулиці Героїв Небесної сотні

У Полтаві у маршрутки на ходу відвалилося колесо. Про це повідомила пасажирка транспорту Надія Сідько в Facebook.

Фото: Маршрутка (facebook.com/vpoltave/Надія Сідько)

"Сьогодні мала велику неприємність їхати в маршрутці Огнівка - с. Залізничників. Колесо, яке відпало на ходу остаточно мене розбудило! Заряд енергії на цілий день. Можна цю енергію тепер витрачати на пошук винних, і хто за це повинен відповідати?" - написала вона.

Фото: Маршрутка (facebook.com/vpoltave/Надія Сідько)

Жінка також опублікувала фотографії з місця події. На знімках видно, що у маршрутки відлетіло ліве заднє колесо і покотилося на узбіччя.

Скріншот поста (facebook.com/vpoltave/Надія Сідько)

Раніше в Одесі з маршрутки на ходу випала пасажирка.

Очевидці кажуть, що водій забув закрити двері і почав рух. Постраждалу з травмою ноги госпіталізували до лікарні.

У поліції підтвердили інцидент. На місці події працює слідчий. З'ясовуються подробиці.

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