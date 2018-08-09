"Заслуживает благодарности": во Львове полицейский спас женщине жизнь (фото)

Фото: РБК-Украина

"Коп" делал женщине непрямой массаж сердца до приезда медиков

Во Львове сотрудник патрульной полиции спас жизнь женщине, которая неподвижно лежала на земле. Правоохранитель в течение 15 минут делал ей непрямой массаж сердца. Об этом рассказали на странице "Патрульна поліція" в соцсети Twitter.

Инцидент произошел 7 августа, когда "коп" возвращался домой.

"Во Львове командир роты Николай Калакура, возвращаясь домой, заметил женщину, которая неподвижно лежала на земле. Патрульный осмотрел ее и в течение 15 минут делал ей непрямой массаж сердца до приезда скорой", - сообщили в полиции.

Отмечается, что сейчас женщина находится под наблюдением врачей. Оказалось, что у нее есть проблемы с сердцем.

"Гордимся коллегой!" – написали в сети.

Фото: Николай Калакура (twitter.com/patrolpoliceua)

"Женщину госпитализировали в больницу. Позже стало известно, что у нее проблемы с сердцем. К счастью, женщина пришла в себя и сейчас находится под наблюдением врачей. Благодарность за помощь, профессионализм и неравнодушных Николаю выразили сын и муж спасенной", - добавили в полиции.

"Полицейский, скорее всего, оказывал ту помощь, которая была необходима, и он заслуживает благодарности. Такие случаи бывают редко, но они бывают", - отметили в комментариях.

"Спасибо, Николай Калакура! Вы классный, подарили жизнь человеку", - добавил один из пользователей.

Скриншот поста (twitter.com/patrolpoliceua)

Скриншот комментариев (twitter.com/patrolpoliceua)

Ранее сообщалось, что в Днепре "коп" героически спас мужчину с гранатой без чеки.

Кстати, в Ужгороде прохожие спасли женщину от самоубийства.

Напомним, в Днепре умер мужчина, которого спасала вся улица. Скорая медицинская помощь ехала на место происшествия 40 минут.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)