"Заслуговує подяки": у Львові поліцейський врятував жінці життя (фото)

Фото: РБК-Україна

"Коп" робив жінці непрямий масаж серця до приїзду медиків

У Львові працівник патрульної поліції врятував життя жінці, яка нерухомо лежала на землі. Правоохоронець протягом 15 хвилин робив їй непрямий масаж серця. Про це розповіли на сторінці "Патрульна поліція" в соцмережі Twitter.

Інцидент стався 7 серпня, коли "коп" повертався додому.

"У Львові командир роти Микола Калакура, повертаючись додому, помітив жінку, яка нерухомо лежала на землі. Патрульний оглянув її і протягом 15 хвилин робив їй непрямий масаж серця до приїзду швидкої", - повідомили в поліції.

Наголошується, що зараз жінка знаходиться під спостереженням лікарів. Виявилося, що у неї є проблеми з серцем.

"Пишаємося колегою!" – написали в мережі.

Фото: Микола Калакура (twitter.com/patrolpoliceua)

"Жінку госпіталізували до лікарні. Пізніше стало відомо, що у неї проблеми з серцем. На щастя, жінка прийшла до тями і зараз перебуває під наглядом лікарів. Подяка за допомогу, професіоналізм і небайдужість Миколі висловили син і чоловік врятованої", - додали в поліції.

"Поліцейський, швидше за все, надавав ту допомогу, яка була необхідна, і він заслуговує подяки. Такі випадки бувають рідко, але вони бувають", - зазначили в коментарях.

"Дякую, Микола Калакура! Ви класний, подарували життя людині", - додав один з користувачів.

Скріншот поста (twitter.com/patrolpoliceua)

Скріншот коментарів (twitter.com/patrolpoliceua)

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі "коп" героїчно врятував чоловіка з гранатою без чеки.

До речі, в Ужгороді перехожі врятували жінку від самогубства.

Нагадаємо, у Дніпрі помер чоловік, якого рятувала вся вулиця. Швидка медична допомога їхала на місце події 40 хвилин.

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