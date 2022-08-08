Как заставить блестеть микроволновку за 5 минут: нужен будет всего один ингредиент

Вам не нужны будут дорогостоящие средства для чистки микроволновой печи. Возьмите обычную соду и воду.

Возьмите глубокую миску, налейте в нее 200 мл воды и растворите две столовых ложки соды. Хорошо перемешайте и поставьте в микроволновую печь. Нажмите режим "Разогрев" - на 5 минут.

Смесь воды и соды начнет нагреваться и испаряться на стенки микроволновой печи. И все пятна будут покрыты этим составом.

После этой процедуры вам достаточно будет взять влажную салфетку или губку и протереть внутреннюю поверхность микроволновки.

Для лучшей эффективности губку или салфетку можно намочить в теплой смеси воды и соды.

Если же на стенках микроволновой печи остались пятна, которые не хотят исчезать даже после ваших манипуляций, то добавьте в раствор 1 столовую ложку лимонной кислоты.

Кстати, этот раствор можно залить в специальную бутылочку с распылителем и обработать всю поверхность с загрязнениями еще раз.