Не заставляйте детей есть! Развеян очередной миф о детском ожирениии

Взрослые люди с ожирением имеют эту проблему еще в детстве и она связана не только с генетикой.
Об этом рассказал тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк.
Не заставляйте детей есть никогда. Организм это – мощная машина, которая лучше от вас знает, когда ребенку пора к столу.
"Сынок, давай к столу, пока горячо, мама старалась" - выбросьте такие фразы из лексикона.
Не заставляйте ребенка доедать, его организм сам знает, когда следует остановиться.
"Пока не доешь, из-за стола не встанешь" - не надо так, ребенок не мешок для утрамбовки пищи.
То есть ребенок сам знает, когда он проголодается, перед вами стоит задача направить его выбор на правильную еду.
Жиpовая ткань вырабатывает гормон сытости лептин, информирующий мозг об энергетическом статусе: сколько жиpа в оронизме и достаточно ли пищи мы потребляем. Чем больше жира на попе и боках, тем больше гормона сытости. Выглядит так, будто организм этим гормоном защищает себя от ожирения.
Ожирение – это хронический воспалительный процесс невысокой интенсивности. Воспаленный мозг не чувствует гормон сытости. Кроме того, при ожирении лептин не может пройти фейс-контроль мозга - гематоэнцефалический барьер. То есть при ожирении много гормона сытости, но он не работает. Нет, гормон сытости не защищает от ожирения, его задача в другом...
Лептин – это защита не от переедания, а от недоедания. Вы, наверное, удивитесь, как гормон сытости может защищать от недоедания?
"Когда мы худеем, у нас уменьшается количество фабрики по созданию лептина, то есть жира в теле становится меньше. Схема следующая: меньше жира в организме – меньше гормона сытости – больше хочется есть. Голод, как результат недостатка лептина – мощный стимул искать что-то питательное. Когда выше я вам говорил, что при уменьшении количества жира в организме уменьшается продукция лептина, я упростил", - сообщил Мандзяк.
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