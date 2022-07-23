Не змушуйте дітей їсти! Розвіяно черговий міф про дитяче ожиріння

Дорослі люди з ожирінням мають цю проблему ще в дитинстві і вона пов'язана не тільки з генетикою.
Про це розповів тренер і експерт з харчування Віктор Мандзяк.
Не змушуйте дітей їсти ніколи. Організм це - потужна машина, яка краще від вас знає, коли дитині пора до столу.
"Синку, давай до столу, поки гаряче, мама старалася" - викиньте такі фрази з лексикону.
Не змушуйте дитину доїдати, її організм сам знає, коли слід зупинитися.
"Поки не доїж, з-за столу не встанеш" - не треба так, дитина не мішок для утрамбовки їжі.
Тобто дитина сама знає, коли вона зголодніє, перед вами стоїть завдання направити його вибір на правильну їжу.
Жирова тканина виробляє гормон ситості лептин, що інформує мозок про енергетичний статус: скільки жиру в організмі і чи достатньо їжі ми споживаємо. Чим більше жиру на попі і боках, тим більше гормону ситості. Виглядає так, ніби організм цим гормоном захищає себе від ожиріння.
Ожиріння - це хронічний запальний процес невисокої інтенсивності. Запалений мозок не відчуває гормон ситості. Крім того, при ожирінні лептин не може пройти фейс-контроль мозку - гематоенцефалічний бар'єр. Тобто при ожирінні багато гормону ситості, але він не працює. Ні, гормон ситості не захищає від ожиріння, його завдання в іншому...
Лептин - це захист не від переїдання, а від недоїдання. Ви, напевно, здивуєтеся, як гормон ситості може захищати від недоїдання?
"Коли ми худнемо, у нас зменшується кількість фабрики зі створення лептину, тобто жиру в тілі стає менше. Схема наступна: менше жиру в організмі – менше гормону ситості – більше хочеться їсти. Голод, як результат нестачі лептину - потужний стимул шукати щось поживне. Коли вище я вам говорив, що при зменшенні кількості жиру в організмі зменшується продукція лептину, я спростив", - повідомив Мандзяк.
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