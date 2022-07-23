Не змушуйте дітей їсти! Розвіяно черговий міф про дитяче ожиріння

Чого не варто робити з дитячим харчуванням

Не змушуйте дітей їсти ніколи. Організм це - потужна машина, яка краще від вас знає, коли дитині пора до столу.

"Синку, давай до столу, поки гаряче, мама старалася" - викиньте такі фрази з лексикону.

Не змушуйте дитину доїдати, її організм сам знає, коли слід зупинитися.

"Поки не доїж, з-за столу не встанеш" - не треба так, дитина не мішок для утрамбовки їжі.

Тобто дитина сама знає, коли вона зголодніє, перед вами стоїть завдання направити його вибір на правильну їжу.

Як організм регулює жир в тілі?

Жирова тканина виробляє гормон ситості лептин, що інформує мозок про енергетичний статус: скільки жиру в організмі і чи достатньо їжі ми споживаємо. Чим більше жиру на попі і боках, тим більше гормону ситості. Виглядає так, ніби організм цим гормоном захищає себе від ожиріння.

Ожиріння - це хронічний запальний процес невисокої інтенсивності. Запалений мозок не відчуває гормон ситості. Крім того, при ожирінні лептин не може пройти фейс-контроль мозку - гематоенцефалічний бар'єр. Тобто при ожирінні багато гормону ситості, але він не працює. Ні, гормон ситості не захищає від ожиріння, його завдання в іншому...



Лептин - це захист не від переїдання, а від недоїдання. Ви, напевно, здивуєтеся, як гормон ситості може захищати від недоїдання?

"Коли ми худнемо, у нас зменшується кількість фабрики зі створення лептину, тобто жиру в тілі стає менше. Схема наступна: менше жиру в організмі – менше гормону ситості – більше хочеться їсти. Голод, як результат нестачі лептину - потужний стимул шукати щось поживне. Коли вище я вам говорив, що при зменшенні кількості жиру в організмі зменшується продукція лептину, я спростив", - повідомив Мандзяк.