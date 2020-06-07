Затяжное и прохладное: эксперт дала прогноз погоды на лето 2020

Погода в Украине летом 2020 года может быть капризной. Ранее эксперты отмечали, что в этом году в этот период будет намного меньше осадков, из-за чего ожидается засуха. Доктор наук, ведущий сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко считает, что лето 2020 года будет отмечаться резкими изменениями погодных условий.

Ученая Светлана Бойченко считает, что май в последние годы показывает температуры, стремящиеся к норме. Об этом эксперт рассказала в интервью "Сегодня".

"Наступил аномальный май, но не теплый и сухой, а, наоборот, достаточно прохладный и влажный как для этого месяца. В наших исследованиях ранее было отмечено, что уже несколько десятилетий наблюдалась другая тенденция для мая – это превышение климатической нормы приземной температуры (в среднем 15-16 градусов) на несколько градусов, с проявлениями погодных ситуаций с аномально-высокими температурами до 28-30 градусов и уменьшением количества осадков. Сейчас наблюдается совершенно другая погодная ситуация в мае. Только несколько последних лет май начал меняться, приближаясь к норме. Однако порой мы становимся свидетелями тепловых волн в апреле, причем весна начинается довольно резко", - отмечает ученая.

По ее мнению, летом этого года будут наблюдаться "погодные качели".

"В любом случае мы будем некоторое время жить в "погодных качелях" – резкие изменения погодных условий от холодных к теплым, от влажных к сухим. Лето может быть неожиданно прохладное, затяжное, дождливое", - подчеркнула Бойченко.

Также эксперт назвала причины аномальной погоды в Украине.

"Во-первых, климатическая изменчивость вообще характерна для земной климатической системы. Во-вторых, из-за происходящих изменений климата земная климатическая система находится в возбужденном состоянии и на той или иной территории, в то или иное время это проявляется в виде погодных аномальных явлений", - добавила Бойченко.

Напомним, что ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на июнь 2020. Отмечается, что погода в Украине в июне будет теплее, чем обычно, а вот количество осадков будут в норме.

Ранее мы писали, что главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.