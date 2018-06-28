"Зазнав покращення": в Иловайске подорвали памятник террористам (фото)

Неизвестные уничтожили памятник боевикам

На въезде в Иловайск Донецкой области со стороны Успенки неизвестные взорвали памятный знак террористов "За оборону Иловайска" с георгиевской лентой. Об этом сообщили СМИ террористов.

Знак с запрещенной в Украине георгиевской лентой террористы установили в честь жестокого расстрела отважных украинских воинов, которым перед убийством в августе 2014 года гарантировали выход из котла.

Фото: До взрыва и после (facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

"Памятный знак "За оборону Иловайска" получил значительные повреждения в результате взрыва... При осмотре места происшествия фрагменты взрывных устройств и веществ обнаружены не были", - сообщили боевики незаконных вооруженных формирований.

Взрыв произошел вечером в среду, 27 июня, около 22:40. Части памятника боевиков разбросаны в радиусе 50 метров.

"Было - стало. Китчевый памятник оркам в Иловайске сегодня ночью "зазнав покращення". Вот теперь нормально выглядит. Спасибо неизвестным урбанистам за работу", - написал в соцсети Facebook популярный блогер Антон Ходза.

Скриншот поста (facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

Скриншот комментариев (facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

Кстати, в оккупированном Донецке в День Конституции вывесили флаг Украины и расклеили патриотичные листовки.

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