"Зазнав покращення": в Іловайську підірвали пам'ятник терористам (фото)

Невідомі знищили пам'ятник бойовикам

На в'їзді в Іловайськ Донецької області з боку Успенки невідомі підірвали пам'ятний знак терористів "За оборону Іловайська" з георгіївською стрічкою. Про це повідомили ЗМІ терористів.

Знак із забороненою в Україні георгіївською стрічкою терористи встановили на честь жорстокого розстрілу відважних українських воїнів, яким перед вбивством у серпні 2014 року гарантували вихід з котла.

Фото: До вибуху і після (facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

"Пам'ятний знак "За оборону Іловайська" отримав значні пошкодження в результаті вибуху... При огляді місця події фрагменти вибухових пристроїв і речовин виявлено не було", - повідомили бойовики незаконних збройних формувань.

Вибух стався ввечері в середу, 27 червня, близько 22:40. Частини пам'ятника бойовиків розкидані в радіусі 50 метрів.

"Було - стало. Кітчевий пам'ятник оркам в Іловайську сьогодні вночі зазнав покращення. Ось тепер нормально виглядає. Дякую невідомим урбаністам за роботу", - написав у соцмережі Facebook популярний блогер Антон Ходза.

Скріншот поста (facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

Скріншот коментарів (facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

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